Vingativos? Corvos podem guardar rancor de humanos por até 17 anos

Amada por uns, temida por outros, a ave é assunto no cinema, na literatura e no teatro

"Num voo de pombas brancas, um corvo negro junta-lhe um acréscimo de beleza que a candura de um cisne não traria." A frase do poeta Giovanni Boccacio demonstra a admiração pelos corvos. Amada por uns, temida por outros, a ave é assunto no cinema, na literatura e no teatro.

É fato que o corvo é um dos animais mais inteligentes que existem, capaz até mesmo de guardar rancor. Um estudo da Universidade de Washington, conduzido pelo professor John Marzluff, descobriu que os corvos conseguem lembrar de rostos humanos por até 17 anos.

Em experimentos com máscaras, a pesquisa descobriu que a ave associa determinadas feições a ameaças, perpetuando esse entendimento para o resto do bando. Essas expressões despertam reações de ataque, sobretudo se estiverem associadas a eventos negativos do passado.

Um outro estudo, publicado pelo periódico científico Science em 2017, descobriu que os corvos são mais inteligentes que crianças de 4 anos.

"Os corvos são tão inteligentes por uma combinação de fatores: cérebro grande, um entorno social complexo e a necessidade de se resolver problemas como encontrar alimento", disse Can Kabadayi, pesquisador da Universidade de Lund, na Suécia, ao portal Materia.