FAB se prepara para lançar foguete ao espaço este mês

O Centro de Lançamento da Barreira do Inferno (CLBI), em Parnamirim (RN), da Força Aérea Brasileira (FAB), se prepara para enviar um veículo de sondagem ao espaço no próximo dia 29. A operação, intitulada Potiguar, começou na última segunda-feira (18/11).

De acordo com a assessoria da FAB, o intuito é monitorar e acompanhar foguetes e satélites em voo. "O CLBI coleta dados sobre trajetória, desempenho e funcionamento de veículos e cargas úteis”, informa. A operação está dividida em duas etapas: a primeira em 29 de novembro de 2024 e a segunda prevista para 2025.

Como funciona a operação?



Segundo o FAB, para este ano o modelo usado será “um VS30 V15, de oito metros de comprimento e quase uma tonelada de combustível sólido, será lançado para treinar os técnicos do CLBI, assim como verificar equipamentos e processos envolvidos na atividade”. A entidade ainda ressalta que, neste momento o veículo, não terá tripulantes.

Para a segunda fase, prevista para ocorrer no segundo semestre de 2025, os planos do CLBI são de usar outro foguete do mesmo modelo “para qualificar o sistema de recuperação da parte superior do veículo, conhecida como plataforma suborbital de microgravidade (PSM)". "Essa parte é composta por um compartimento para experimentos e diversos sistemas eletrônicos que interagem com a carga útil”, explica a FAB.

A Força Aérea Brasileira acredita que, após o fim da operação Potiguar, o Brasil deve conquistar maior autonomia em eventos de lançamento de veículos suborbitais. "Isso significa que o país será capaz de lançar um experimento, fazer todas as coletas de dados e recuperar a carga útil enviada ao espaço."

Saiba mais sobre o foguete de sondagem, monoestágio

O VS30 V15 - O VS 30 (um foguete de sondagem, monoestágio, não-guiado), foi criado pelo Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) da Força Aérea Brasileira. Confira os detalhes: