Protocolo de afirmação de gênero altera a estrutura do esqueleto

Associada a medicamentos bloqueadores da puberdade, a terapia hormonal pode alterar o desenvolvimento esquelético de adolescentes trans, aproximando suas características físicas às do gênero com o qual se identificam. A afirmação é de pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Amsterdã (UMC), na Holanda, que apresentaram um estudo na 62ª Reunião Anual da Sociedade Europeia de Endocrinologia Pediátrica em Liverpool, no Reino Unido.

“Até onde sabemos, esse é o primeiro estudo a explorar o efeito dos hormônios de afirmação de gênero e dos bloqueadores da puberdade nas dimensões pélvicas”, disse, em nota, a principal autora do estudo, Lidewij Boogers. “Nossas descobertas sugerem que mudanças esqueléticas irreversíveis ocorrem durante a puberdade, e a intervenção precoce pode alinhar as estruturas esqueléticas mais estreitamente com o gênero afirmado”.

Dados

Os pesquisadores analisaram dados de 243 pessoas transexuais — 121 mulheres trans (designadas como homens no nascimento) e 122 homens trans (designados como mulheres no nascimento). Os participantes foram categorizados de acordo com o tratamento que receberam: terapia hormonal com uso prévio de bloqueadores da puberdade, terapia hormonal sem bloqueadores da puberdade e pessoas não tratadas.

Os homens trans do primeiro grupo exibiram ombros mais largos e uma entrada pélvica menor em comparação aos não tratados. Já as mulheres trans também dessa categoria desenvolveram ombros menores e uma pélvis maior do que os participantes não tratados. Segundo os pesquisadores, os dados sugerem que a intervenção precoce pode influenciar as dimensões esqueléticas tradicionalmente associadas à anatomia masculina e feminina.

Papel

“Os pesquisadores, ainda que com resultados primários, conseguiram demonstrar que o início da supressão hormonal precoce desempenha um papel importante no desenvolvimento das características esqueléticas que diferenciam os gêneros”, disse ao Correio Cíntia do Couto Mascarenhas, médica endocrinologista de Brasília. “Os dados encontrados podem colaborar na compreensão de condições que afetam não só os transgêneros, mas o desenvolvimento esquelético e características dependentes de hormônios em geral.”

A endocrinologista destaca que, embora sejam necessários maiores estudos para consolidar os dados, a pesquisa “reforça a importância de considerar o momento ideal para iniciar a terapia hormonal em adolescentes transgênero”. “O estudo indica que a supressão puberal precoce permite alterações esqueléticas mais alinhadas ao gênero afirmado, como ombros menos largos em mulheres trans e proporções femininas na pelve.