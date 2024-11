Nasa oferece mais de R$ 260 mil para projeto de resgate de astronautas

A Nasa divulgou um desafio que premiará o ganhador com US$ 42 mil em prêmios (mais de R$ 260 mil). Com as inscrições até 23 de janeiro de 2025, o South Pole Safety: Lunar Rescue System (Segurança no Polo Sul: Sistema de Resgate Lunar, em tradução livre) busca soluções para um sistema de resgate para astronautas na Lua, para os casos de emergência.

A ideia é que o sistema garanta o resgate de astronautas em casos de ferimentos, emergência médica ou acidentes relacionados à missão. A agência especial pretende aplicar o projeto ganhador na missão Artemis III, em que dois tripulantes vão explorar o Polo Sul Lunar. A possibilidade de um astronauta se ferir e ficar incapacitado durante a missão é preocupante, segundo a agência espacial.

A Nasa informou que a superfície da Lua está repleta de rochas, que variam entre 15cm e 20 metros de diâmetro, e crateras, de 1m a 30m de largura, o que torna a navegação um desafio, ainda que seja em condições ideais. A baixa gravidade, as condições únicas de iluminação, temperaturas extremas e a disponibilidade de uma única pessoa para a realização de um resgate dificultam ainda mais para que sejam realizadas processos de emergências.

A Nasa afirmou que entre as preocupações críticas está a segurança dos tripulantes durante as Atividades Extraveiculares (EVAs). "Se um astronauta tripulante ficar incapacitado durante uma missão, a capacidade de devolvê-lo com segurança e rapidez ao sistema de pouso humano é essencial", informou a agência. O sistema planejado tem que levar em consideração que apenas um astronauta deve ser capaz de transportar um tripulante incapacitado, por distância de até 2 km e uma inclinação de até 20 graus, sem a assistência de um rover lunar — veículo explorador da Lua.

Outro critério para o projeto é que deve ter baixa massa, sendo de fácil manuseio para o astronauta responsável pelo resgate, além de que tenha a capacidade de transportar o tripulante em segurança e comporte ao menos 343kg. As propostas podem ser enviadas individualmente ou em equipes. Os vencedores estão previstos para serem anunciados em 27 de fevereiro de 2025. Ao todo, serão cinco ganhadores, que vão dividir o prêmio final.

"Ao abordar esse desafio, você tem a oportunidade de contribuir para o próximo "salto gigante" na exploração espacial humana", declarou a agência espacial.

* Estagiário sob a supervisão de Roberto Fonseca