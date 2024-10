Nasa dá quase R$ 17 milhões a quem solucionar problemas em missões lunares

A competição LunaRecycle Challenge, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa, em inglês), está aberta e oferece U$ 3 milhões (R$ 16.968.300,00 na cotação atual), em prêmios para inovações em reciclagem de resíduos, orgânicos e inorgânicos, gerados durante missões espaciais de longa duração.

A competição é dividida em duas fases e apresenta duas categorias: uma voltada para a construção de protótipos de sistemas de reciclagem (Prototype build track) e outra para a criação de réplicas digitais de sistemas completos (Digital twin track).

"À medida que a Nasa continua seus esforços para viagens espaciais humanas de longa duração, incluindo a construção de uma presença humana sustentável na Lua por meio das missões Artemis, a agência precisa de soluções inovadoras para processar resíduos inorgânicos, como embalagens de alimentos, roupas descartadas e materiais de experimentos científicos", explica a agência, em comunicado.

De acordo com a Nasa, o desafio vai além das abordagens tradicionais de gerenciamento de resíduos no espaço. A competição prioriza tecnologias que transformem resíduos em novos produtos que possam ser usados nas atividades da missão.

Além disso, a expectativa é que as soluções desenvolvidas possam ser aplicadas em missões de longa duração na Lua e, eventualmente, em Marte, reduzindo a quantidade de resíduos a ser trazida de volta à Terra.

"Operar de forma sustentável é uma consideração importante para a Nasa, pois fazemos descobertas e conduzimos pesquisas tanto longe de casa quanto na Terra", disse Amy Kaminski, executiva do programa Prizes, Challenges, and Crowdsourcing da Nasa, em uma declaração. "Com este desafio, estamos buscando as abordagens inovadoras do público para o gerenciamento de resíduos na Lua e pretendemos levar as lições aprendidas de volta à Terra para o benefício de todos."

A competição espera reunir engenheiros, cientistas e inovadores de todo o mundo, desafiando-os a criar soluções que não só otimizem o processo de reciclagem espacial, mas também contribuam para a sustentabilidade terrestre.

A Universidade do Alabama, parceira oficial da Nasa neste desafio, será responsável pela coordenação da competição, contando com o apoio da AI SpaceFactory, vencedora de uma competição anterior.

Para participar, os competidores devem se registrar até 31 de março de 2025. Acesse o site oficial do LunaRecycle Challenge para se inscrever e saber tudo sobre a competição.

