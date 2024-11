Lobos podem ser considerados os primeiros polinizadores carnívoros

Pesquisadores observaram que os lobos-etíopes se alimentam de néctar encontrados nas flores da espécie Kniphofia foliosa, que é uma erva nativa da Etiópia. Esse comportamento levantou a questão de se esses animais podem atuar como polinizadores.

Leia também: Urucum e abelha jataí são essenciais para a restauração da Amazônia



"Normalmente, o lobo se aproximava de um caule e lambia as flores mais maduras localizadas na parte inferior da inflorescência e que continham mais néctar. O tempo gasto lambendo o néctar variou entre 3 e 15 segundos", detalha o estudo desenvolvido pelo Programa de Conservação do Lobo-Etíope e publicado no periódico Ecology.

Leia também: Animais se recuperam após enfrentarem pior incêndio em 10 anos na Flona

Os pesquisadores afirmam que embora as observações indiquem que os lobos estão se alimentando de néctar e pegando pólen nos pelos, é mais difícil determinar e quantificar o valor como polinizadores, pois isso depende principalmente da eficiência em transferir pólen para o estigma ativo de outra flor.

A polinização é a transferência de grãos de pólen das anteras de uma flor para o estigma (parte do aparelho reprodutor feminino) da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie. O processo é essencial para a formação de frutos e sementes, que originam novas plantas.

"Com novos exemplos descobertos recentemente, incluindo este relatório atual de um lobo — um grande mamífero terrestre e carnívoro estrito — como um alimentador de néctar e polinizador potencial, uma maior conscientização sobre a existência desses vetores de pólen menos conhecidos poderia promover pesquisas sobre interações mutualísticas atípicas entre plantas e animais", sugere a pesquisa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda segundo o estudo, entre os mamíferos, as espécies polinizadoras são representadas principalmente por espécies voadoras, como morcegos e por alguns marsupiais, roedores, primatas e pequenos carnívoros.