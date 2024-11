Morango: uma dose por dia mantém o coração saudável

Além de saborosos, os morangos podem ser aliados do coração, reduzindo os níveis de colesterol LDL, triglicérides e inflamações. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Davis, revelaram em um estudo que, seja fresca ou congelada, uma dose da fruta por dia diminui os riscos de complicações cardiovasculares, especialmente de quem tem alguma doença do tipo.

"Os morangos são ricos em fitonutrientes que beneficiam a saúde do coração", disse, em nota, Roberta Holt, pesquisadora-chefe do estudo, publicado na revista Critical Reviews in Food Science and Nutrition. "Nossa revisão descobriu que o consumo regular de morangos não apenas reduz o colesterol, mas também ajuda a reduzir a inflamação, que é um fator-chave para doenças cardíacas. Isso significa que simplesmente adicionar uma xícara de morangos à sua rotina diária pode reduzir significativamente o risco de eventos cardiovasculares."

Bebês

O médico pediatra e cirurgião cardíaco Wesley Medeiros, da Hapvida NotreDame Intermédica, explicou ao Correio que, independentemente da idade, de cinco a 10 morangos por dia são a quantidade indicada para garantir os benefícios. Segundo Medeiros, o alimento pode ser inserido aos 6 meses. “Cabe aos pais o cuidado de fazer disso um hábito para os pequenos”, destaca.

Além da saúde cardíaca, o estudo revelou benefícios para a saúde cerebral. A pesquisa sugere que os morangos podem ajudar a retardar o declínio cognitivo e proteger contra a demência, graças ao seu rico conteúdo de flavonoides. “A pesquisa destaca que a fruta ajuda a retardar o declínio cognitivo e protege contra a demência. Isso ocorre graças ao alto teor de flavonoides e antioxidantes, que combatem o estresse oxidativo, um dos responsáveis pelo envelhecimento cerebral”, explica Wesley Medeiros.