Segredo para uma vida longa é estudado pelos cientistas

Há muito tempo se sabe que a atividade física é boa para a saúde, no entanto, as estimativas variam em relação ao quanto de benefício pode ser alcançado. Um estudo liderado por pesquisadores da Universidade Griffith observou que se toda a população dos Estados Unidos fosse tão ativa quanto os 25% que praticam exercícios regularmente, pessoas com mais de 40 anos poderiam aumentar a longevidade e acrescentar ao menos cinco anos de vida.



A pesquisa também cita que as pessoas mais ativas tinham um risco 73% menor de morte. Para os menos ativos. Uma única caminhada de uma hora poderia potencialmente trazer um benefício de cerca de seis horas adicionais de vida.

A equipe de pesquisa também sugeriu que baixos níveis de atividade física podem até rivalizar com os efeitos negativos do tabagismo.

Sendo assim, um estilo de vida mais ativo também pode oferecer efeitos protetores contra doenças cardíacas, derrames, certos tipos de câncer e doenças crônicas.

O pesquisador principal, Professor Lennert Veerman, disse que a atividade física é "extremamente poderosa".

“Se pudéssemos aumentar o investimento na promoção da atividade física e na criação de ambientes de vida que a promovam, como bairros onde se possa andar a pé ou de bicicleta e sistemas de transporte público convenientes e acessíveis, poderíamos não apenas aumentar a longevidade, mas também reduzir a pressão sobre nossos sistemas de saúde e o meio ambiente", frisou Veerman.