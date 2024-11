Homem com ‘maior pênis do mundo’ desabafa: 'Maldição'

O mexicano Roberto Esquivel Cabrera, 56 anos, é conhecido por ter o maior pênis do mundo, com 48 centímetros de comprimento. A condição, que o tornou famoso após vídeo viral publicado em 2015, é caracterizada como uma “maldição”, segundo o homem.

De acordo com Cabrera, ele não tem vida sexual ativa, além de conviver com dores e infecções frequentes no trato urinário. O homem ainda se viu afastado de experiências comuns, como relacionamentos amorosos, conforme relatou ao jornal britânico Daily Mail.

Durante entrevista, o mexicano contou que o tamanho do órgão gera constrangimento em situações cotidianas e pessoais. Sua primeira tentativa de relação sexual foi frustrada, já que a parceira desistiu.

Homem procura parceira

Roberto disse que nunca teve uma namorada e que nem mesmo teria sido beijado. "Sempre gostei de mulheres, mas nunca tive uma, nem quando era jovem, muito menos agora."

O mexicano chegou a receber ofertas para entrar na indústria de filmes adultos, mas recusou as propostas. Cabrera relata que seu objetivo sempre foi encontrar uma parceira: "Gostaria de encontrar uma mulher que me aceitasse do jeito que sou".