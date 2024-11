Salsicha: Quais são os perigos do alimento?

Diante do caso da criança que morreu após comer um prato de salsicha, na Colômbia, levantou-se a discussão sobre possíveis malefícios de alimentos embutidos à saúde. Comidas como a salsicha e os nuggets seriam vilões capazes de matar?



Não há motivos para enquadrar os embutidos nesse nível, pois no caso da criança colombiana, as autoridades não informaram as causas exatas da morte. O nutricionista Kayo Benincasa considera ser "pouco provável" que alimentos como salsicha, nuggets e salame causem riscos imediatos à vida.

"Agora, o que pode ocorrer é uma intoxicação muito forte, pois a salsicha pode conter salmonela (bactéria que causa intoxicação alimentar), e se o alimento não estiver bem armazenado, bem cuidado e dentro da data de validade, o risco é alto sim", explicou o profissional de saúde.

No entanto, o nutricionista explica ainda que se o embutido estiver bem armazenado e próprio para o consumo, não há riscos imediatos à vida . A questão dos malefícios desses alimentos, enfatizou Kayo, refere-se aos riscos a médio e longo prazo, com foco na saúde do indivíduo.

Alto em sódio, gordura saturada e conservantes

Baseado na tabela nutricional de uma famosa marca de embutidos, uma porção de 100 gramas de salsicha tem 976 miligramas de sódio e 5,9 mg de gordura saturada. Por dia, a quantidade recomendada de sódio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), é de menos de 2 gramas.

Uma pequena porção de 100 gramas de salsicha equivaleria a 48% do máximo recomendado de sódio diariamente. "Quando consumimos embutidos em excesso, os efeitos a longo prazo são hipertensão, colesterol alto e doenças cardiovasculares", alertou o profissional.

Equilíbrio



A regra é clara: não há alimentos vilões e nem "satinhos". Mesmo com vasta quantidade de maus nutrientes, na avaliação do nutricionista Kayo Benincasa, é possível encaixar embutidos na dieta com moderação. "Podemos consumir, sim, os embutidos. Não há motivos para ser radical", comentou.

Agora, segundo Kayo, embutidos não devem ser consumidos por pessoas que desejam emagrecer. "A grande quantidade de sódio presente nos alimentos embutidos podem causar retenção de líquido. Isso vai de encontro aos planos de quem quer emagrecer", explicou.