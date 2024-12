Consumo de álcool aumenta a agressividade, diz estudo

Uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, analisou uma das razões pelas quais pessoas podem ficar mais agressivas após o consumo de bebidas alcoólicas. Segundo o estudo, o comportamento agressivo pode ter relação com a forma que o álcool afeta a capacidade do indivíduo de sentir dor.

“Todos nós já ouvimos a expressão 'Eu sinto sua dor', mas se as pessoas intoxicadas não conseguem sentir sua própria dor, elas podem ser menos propensas a sentir empatia quando os outros sentem dor, e isso pode levá-las a serem mais agressivas”, sugere Brad Bushman, coautor do estudo e professor de comunicação na Universidade Estadual de Ohio.

O estudo contou com dois experimentos laboratoriais independentes, um com 543 e outro com 327 participantes. Os voluntários foram recrutados por anúncio de jornais e receberam US $75 pela participação. Todos os participantes relataram consumir entre três e quatro copos de bebida em alguma ocasião pelo menos uma vez por mês

No experimento, os participantes tinham 20 minutos para ingerir o conteúdo de um copo, que poderia ser bebida alcoólica ou placebo. Para bebidas de placebo, os pesquisadores borrifaram álcool na borda do copo e no topo do líquido para que tivesse gosto idêntico ao da bebida alcoólica.

Após beber, os participantes foram submetidos a choques elétricos de um segundo em dois dedos da mão. Os pesquisadores aumentaram gradualmente a intensidade das descargas até que o participante descrevesse o choque como “doloroso”. O experimento observou que a tolerância à dor era maior entre aqueles que beberam a bebida alcoólica.

Em seguida, os voluntários participaram de um jogo online em que o vencedor de cada rodada poderia dar um choque no perdedor. O ganhador poderia escolher ainda a intensidade e a duração da descarga elétrica.

O que os participantes não sabiam era que esses oponentes não existiam de verdade e o vencedor de cada rodada era escolhido aleatoriamente pelos pesquisadores. Tudo isso para que os pesquisadores pudessem analisar se aqueles que ingeriram bebida alcoólica estariam mais dispostos a aplicar choques mais intensos e mais longos no adversário.

Os pesquisadores concluíram que as pessoas que ingeriram álcool tiveram mais tolerância à dor e, posteriormente, foram mais agressivas no momento de dar choques no oponente.

“Aqueles que beberam as bebidas placebo não foram tão agressivos em suas respostas, em parte porque seu limiar de dor foi geralmente menor do que o daqueles que beberam álcool", aponta Bushman.“Em outras palavras, eles ainda eram capazes de sentir sua própria dor – e não queriam infligir dor aos outros”. O coautor aponta ainda que a tolerância à dor e, consequentemente, a agressividade pode ser maior conforme a quantidade de bebida alcoólica ingerida.

Importante salientar que os resultados ainda não são conclusivos e que a pesquisa analisou exclusivamente a tolerância à dor. Outros fatores podem estar relacionados com o aumento da agressividade, como o tipo de bebida e a própria personalidade do indivíduo que ingeriu.