A ceia de Natal é um dos momentos mais especiais dessa celebração, reunindo familiares e amigos em torno de uma mesa repleta de pratos que refletem o encanto e a importância da data. Nesse contexto, as proteínas têm um papel de destaque. Além de proporcionarem sabor e versatilidade, elas são essenciais para promover saciedade, ajudando a equilibrar a refeição e evitando exageros.

Por isso, a seguir, confira 5 receitas de Natal ricas em proteínas!

Pernil assado ao molho de ervas

Ingredientes

Pernil

1 pernil de porco (cerca de 3 kg)

5 dentes de alho amassados

Suco de 3 limões

1 xícara de chá de vinho branco seco

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de páprica defumada

1 ramo de alecrim fresco

1 ramo de tomilho fresco

1 folha de louro

Água o suficiente para regar durante o assado

Molho de ervas

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de salsa picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de tomilho fresco

1 colher de chá de alecrim fresco picado

1 colher de chá de manjericão fresco picado

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Pernil

Em uma tigela, misture o alho, o suco de limão, o vinho branco, o azeite, o sal, a pimenta-do-reino, a páprica, o alecrim, o tomilho e o louro. Faça cortes superficiais no pernil para que o tempero penetre melhor. Esfregue o tempero na carne, certificando-se de cobrir bem todo o pernil. Deixe marinar na geladeira por pelo menos 12 horas (de preferência, de um dia para o outro), virando o pernil ocasionalmente.

Coloque o pernil em uma assadeira, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 3 horas, regando a carne com o líquido da marinada e um pouco de água a cada 30 minutos para mantê-la suculenta. Nos últimos 40 minutos, retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 220 °C e deixe dourar, regando novamente para formar uma crosta saborosa.

Molho de ervas

Em uma tigela, misture o azeite, as ervas frescas, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Retire o pernil do forno, deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva com o molho de ervas por cima ou à parte.

Lombo de porco com maçãs caramelizadas

Ingredientes

Lombo

1 lombo de porco (cerca de 1,5 kg)

(cerca de 1,5 kg) 3 dentes de alho amassados

Suco de 2 laranjas

2 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de mel

2 ramos de alecrim fresco

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Maçãs caramelizadas

4 maçãs fuji cortadas em fatias grossas

2 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de açúcar mascavo

Suco de 1/2 limão

1 pitada de canela em pó

Modo de preparo

Lombo

Misture o alho, o suco de laranja, o molho de soja, o mel, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino em uma tigela. Coloque o lombo em um recipiente grande e cubra com o tempero. Deixe marinar por pelo menos 4 horas (idealmente de um dia para o outro na geladeira).

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo médio e sele o lombo em todos os lados até ficar dourado. Transfira o lombo para uma assadeira, regue com a marinada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 1 hora. A cada 20 minutos, regue o lombo com o caldo da assadeira para mantê-lo úmido. Nos últimos 20 minutos, retire o papel-alumínio para dourar.

Maçãs caramelizadas

Enquanto o lombo assa, derreta a manteiga em uma frigideira em fogo médio. Adicione o açúcar mascavo e misture até começar a formar um caramelo. Acrescente as fatias de maçã e o suco de limão. Deixe cozinhar por 5-7 minutos, mexendo delicadamente, até que as maçãs fiquem macias e caramelizadas. Adicione uma pitada de canela para um toque especial.

Montar e servir

Retire o lombo do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de fatiar. Sirva o lombo fatiado, acompanhado das maçãs caramelizadas por cima ou ao lado.

Tender ao molho de mostarda e mel

Ingredientes

Tender

1 tender bolinha (cerca de 1,5 kg)

(cerca de 1,5 kg) 1/2 xícara de chá de suco de laranja

1/4 de xícara de chá de mel

2 colheres de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de açúcar mascavo

Cravos-da-índia para decorar

Molho de mostarda e mel

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de mostarda amarela

1 colher de sopa de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Tender

Com uma faca, faça cortes superficiais na superfície do tender, formando losangos. Espete os cravos-da-índia nos cruzamentos dos cortes para decorar e aromatizar. Em uma tigela, misture o suco de laranja, o mel, a mostarda dijon e o açúcar mascavo. Coloque o tender em uma assadeira e pincele a mistura sobre toda a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos, regando o tender com a calda da assadeira a cada 10-15 minutos para mantê-lo úmido e caramelizado. Nos últimos 10 minutos, aumente a temperatura para 200 °C para dourar a superfície.

Molho de mostarda e mel

Em uma panela pequena, misture o mel, a mostarda dijon e a mostarda amarela. Aqueça em fogo baixo, mexendo bem até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture até ficar homogêneo. Retire o tender do forno e deixe descansar por 5-10 minutos antes de fatiar. Sirva as fatias de tender com o molho de mostarda e mel à parte ou regado por cima.

Bacalhau com natas (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock)

Bacalhau com natas

Ingredientes

Bacalhau

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

500 g de batata

1 cebola cortada em rodelas finas

2 dentes de alho picados

3 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Molho branco

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

500 ml de leite integral aquecido

200 g de creme de leite

Noz-moscada em pó, sal, queijo parmesão ralado e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione o bacalhau desfiado e misture bem, cozinhando por 5 minutos. Reserve. Corte as batatas em cubos pequenos, coloque em uma panela, cubra com água e adicione um pouco de sal. Cozinhe em fogo médio até ficarem macias, mas sem desmanchar. Escorra e reserve.

Molho branco

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo baixo e adicione a farinha de trigo, mexendo constantemente até formar uma pastinha. Aos poucos, acrescente o leite aquecido, mexendo para evitar grumos. Cozinhe até o molho engrossar. Tempere com sal e noz-moscada. Adicione o creme de leite e misture. Reserve.

Montagem

Em um refratário, misture o bacalhau refogado, as batatas e parte do molho branco. Espalhe o restante do molho branco por cima, cobrindo toda a mistura. Polvilhe queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 30 minutos, ou até a superfície ficar dourada e levemente crocante. Retire do forno, decore com a cebolinha e sirva em seguida.

Salada de lentilha com nozes e romã

Ingredientes

Salada

1 xícara de chá de lentilha

3 xícaras de chá de água

1 folha de louro

1/2 xícara de chá de nozes picadas e levemente tostadas

e levemente tostadas 1/2 xícara de chá de sementes de romã

1/4 de xícara de chá de salsinha picada

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

1/2 cebola-roxa cortada em tiras finas

Molho

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mel

1 colher de chá de mostarda dijon

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Lentilha

Lave bem a lentilha em água corrente. Em uma panela, coloque a lentilha, a água e a folha de louro. Cozinhe em fogo médio por 15-20 minutos, ou até que a lentilha fique macia, mas ainda firme. Escorra, descarte a folha de louro e deixe esfriar.

Molho

Em uma tigela pequena, misture o azeite, o suco de limão, o mel, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino. Bata bem até emulsificar. Em uma tigela grande, misture a lentilha cozida, as nozes, as sementes de romã, a salsinha, a cebolinha e a cebola-roxa. Regue com o molho e misture delicadamente para que todos os ingredientes fiquem bem envolvidos. Sirva em seguida.