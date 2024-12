A Bíblia está certa? Cientistas encontram evidências da Arca de Noé

Especula-se que a formação geológica em Agri seria a Arca de Noé desde sua descoberta, em 1956. A montanha é o pico mais alto da Turquia, com mais de 5 mil metros de altitude - (crédito: NoahsArkScans.com/Reprodução)

Um grupo de arqueólogos da Universidade Técnica de Istambul, da Universidade Andrew e da Universidade Ibrahim Ceçen encontraram evidências do que pode ser a Arca de Noé, o que confirmaria uma das histórias mais famosas da Bíblia.

A suposta arca seria uma formação geológica que lembra os contornos de uma embarcação em Agri, na Turquia. A pesquisa analisou amostras de solos e rochas e encontrou substâncias marinhas e marisco que datam de 5.500 a.C. a 3.000 a.C, período em que teria ocorrido o dilúvio bíblico.

Os cientistas mostram ainda que houve atividade humana no monte na época citada, o que poderia indicar que ele seria de fato a arca. A notícia repercutiu internacionalmente em veículos como Daily Mail, Unilad e The New York Post.

História bíblica

De acordo com a Bíblia, a Arca de Noé teria parado no Monte Ararat, na Turquia. Ela teria navegado durante 150 dias de dilúvio, que tomou o planeta inteiro. As medidas da arca seriam "300 côvados por 50 côvados por 30 côvados", o que seria algo como 156,9 metros de comprimento por 26 metros de largura por 15,8 metros de altura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Especula-se que a formação geológica em Agri seria a Arca de Noé desde sua descoberta, em 1956. A montanha é o pico mais alto da Turquia, com mais de 5 mil metros de altitude.