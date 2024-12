Astrônomo registra meteoro atingindo a Lua em alta velocidade

Um astrônomo japonês capturou o momento que um meteoro iluminou a Lua. O especialista acredita que o registro seja da chuva de meteoros Geminídeas. "Meteoros brilhantes e bolas de fogo fluem todos os dias, e flashes de impacto lunar também são capturados continuamente", disse o astrônomo Daichi Fujii.

Segundo a Nasa, os detritos que causam as Geminídeas se originaram de um asteroide conhecido como 3200 Phaethon. A chuva de meteoros atingiu o pico na noite entre 13 e 14 de dezembro.

Veja o registro:

"Normalmente, durante as Geminídeas, você pode capturar 50 ou mais meteoros por hora, mas com os céus iluminados pela lua em 2024, você pode capturar apenas os meteoros mais brilhantes, reduzindo as taxas para cerca de 15 meteoros por hora", explica a agência espacial norte-americana.

Bill Cooke, chefe do Escritório de Meio Ambiente de Meteoroides no Centro de Voos Espaciais Marshall da Nasa em Huntsville, compartilha outro detalhe que torna esta chuva de meteoros diferente: “As Geminídeas são uma das duas únicas chuvas de meteoros que podem teoricamente causar meteoritos no solo”.

Chuva de meteoros

As Geminídeas ocorrem no fim do ano, entre 2 e 21 de dezembro. O nome foi dado em homenagem à constelação de Gêmeos, local onde fica o radiante. Elas são conhecidas pela luminosidade, cores vibrantes e bólidos, por isso recebem o apelido de “fireballs” (bolas de fogo, em tradução livre).

Grande parte das chuvas de meteoros se associam a cometas, mas as Geminídeas se associam ao asteroide 3200 Phaethon. Quando este corpo celeste se aproxima do Sol, libera partículas que penetram na atmosfera terrestre com o passar do tempo, isso resulta nos raios luminosos que passam no céu. A expectativa é de que este fenômeno atinja o auge por volta de 2050.