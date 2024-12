Professor brasileiro revela qual melhor formato para copo de cerveja

O artigo de Cláudio Pellegrini foi publicado originalmente em 2019 na Revista Brasileira de Ensino de Física, mas ganhou nova versão neste ano após ser publicado no repositório ArXiV - (crédito: spooky kid pixabay)

"Cerveja quente eu deixo para outra pessoa tomar", disse um velho cervejeiro. O ditado, popular em botecos de esquina e restaurantes granfinos, demonstra uma das maiores preocupações de todo bom frequentador de bares: como sustentar a temperatura da cerveja gelada.

Diante disso, o professor e engenheiro e professor Claudio Pellegrini, do Departamento de Ciências Térmicas da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), em Minas Gerais, desenvolveu um pesquisa para descobrir qual o melhor formato para que o copo da cerveja mantenha a bebida gelada por mais tempo.

Denominado "Qual o melhor copo de cerveja", o estudo feito por Pellegrini mostrou que o formato do recipiente deve ter um base pequena que se alarga conforme se aproxima do topo. "Algo como uma tulipa com a boca larga", explicou Claudio, segundo informações da UFSJ.

Pesquisa revela melhor formato de copo para cerveja (foto: Reprodução/UFSJ)

Essa constatação, complementa o professor, indica que o copo americano — um dos mais populares para tomar cerveja no Brasil — não apresenta a estrutura necessária para manter a baixa temperatura da bebida por mais tempo. É que esse recipiente não apresenta a estrutura de uma tulipa.

Leia também: Brasileiros se destacam em ranking de melhores restaurantes da América Latina

O artigo de Cláudio Pellegrini foi publicado originalmente em 2019 na Revista Brasileira de Ensino de Física, mas ganhou nova versão neste ano após ser publicado no repositório ArXiV. A pesquisa também foi publicada na revista alemã Spektrum.de e na norte-americana Discover Magazine.

Em tom bem-humorado, o perfil da Universidade Federal de São João Del-Rei no Instagram divulgou a pesquisa de Cláudio Pellegrini: