Aproveitar as sobras da Ceia do Ano-Novo é uma forma inteligente de evitar desperdícios e transformar os alimentos em novos pratos. Essa prática não só economiza tempo e dinheiro, mas também valoriza o trabalho investido na ceia, permitindo que sabores tradicionais ganhem uma releitura surpreendente e sejam desfrutados de maneiras diferentes nos dias seguintes.

A seguir, aprenda 3 receitas para aproveitar as sobras da Ceia de Ano-Novo!

Escondidinho de carne com sobras da Ceia

Ingredientes

2 xícaras de chá de sobras de carne desfiada ou picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1/2 xícara de chá de molho de tomate

2 xícaras de chá de purê de batata

1/2 xícara de chá de creme de leite

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde a gosto.

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado para gratinar.

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne desfiada e o molho de tomate. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture bem e reserve. Em uma, panela, misture o purê com o creme de leite e misture até o purê ficar cremoso. Em um refratário, espalhe o recheio de carne no fundo e cubra com o purê, alisando com uma espátula para ficar uniforme. Finalize com o queijo ralado por cima. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 20 minutos. Sirva quente.

Sanduíches de pernil

Ingredientes

Sobras de pernil desfiado

1/2 xícara de chá de molho barbecue

3 pães franceses

franceses 1 cebola roxa em rodelas finas

1/2 xícara de chá de picles de pepino

Folhas de alface e fatias de tomate a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça a manteiga e refogue levemente o pernil. Adicione o molho barbecue, misture e cozinhe por 2 minutos. Abra os pães e coloque uma camada de pernil com molho. Adicione as folhas de alface, as rodelas de tomate, as rodelas de cebola e os picles. Sirva em seguida.

Empadão de frango (Imagem: Stela Handa | Shutterstock)

Empadão de frango

Ingredientes

Massa

2 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

150 g de manteiga gelada em cubos

1 ovo

3 colheres de sopa de água gelada

1/2 colher de chá de sal

Recheio

2 xícaras de chá de frango desfiado

desfiado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de milho-verde

2 colheres de sopa de requeijão

Cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para refogar

1 gema para pincelar

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha com o sal e a manteiga até obter uma farofa. Adicione o ovo e a água gelada, amassando delicadamente até obter uma massa homogênea. Envolva a massa em plástico-filme e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos.

Recheio

Em uma panela, aqueça um fio de óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o frango desfiado, o molho de tomate, o milho-verde e os temperos. Misture o requeijão e reserve.

Montagem

Divida a massa em duas partes. Abra uma parte com um rolo e forre uma forma de fundo removível. Coloque o recheio de frango sobre a massa. Abra a outra parte da massa e cubra o empadão. Pressione as bordas para selar bem. Fure com um garfo para liberar o vapor e pincele com a gema. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.