Jovem alérgica a castanhas tem crise após fazer sexo com o namorado; entenda

Uma jovem britânica de 20 anos sofreu uma rara reação alérgica após ter uma relação sexual com o namorado. Com alergia severa a castanha-do-pará, ela apresentou urticária difusa e falta de ar.

O caso foi relatado em um estudo realizado em 2007, mas somente divulgado na quarta-feira (8/1) no site Live Science. De acordo com o relatório, o namorado consumiu um mix de castanhas cerca de duas a três horas antes do sexo.

Antes de se encontrar com a jovem, ele seguiu as precauções necessárias, como um banho completo e escovação dos dentes e das unhas. Porém, durante a relação sexual, os dois não usaram preservativo, já que ela usava pílulas anticoncepcionais.

A namorada precisou ser internada pouco tempo depois com sintomas de reação alérgica e recebeu os medicamentos apropriados.

O que causou a reação alérgica?

Os especialistas concluíram que as proteínas das castanhas estavam presentes no sêmen do parceiro. Eles realizaram um teste de puntura cutânea na jovem, que consiste em fazer pequenas perfurações no braço e aplicar uma substância potencialmente alergênica, a fim de observar a resposta do organismo.

Assim, eles aplicaram o sêmen do namorado antes e depois de consumir quatro castanhas-do-pará. Após o contato com o e esperma colhido depois de o namorado comer as sementes, ela teve uma reação alérgica evidente, confirmando a presença do alérgeno.

O episódio é o primeiro relato de uma reação alérgica transmitida pelo sêmen. O casal recebeu orientações para ter sempre consigo anti-histamínicos e canetas de adrenalina, além de evitar ter relações sexuais se o parceiro consumisse castanhas-do-pará. No entanto, o relacionamento terminou pouco tempo depois.