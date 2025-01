Cogumelo que emite brilho verde é descoberto em floresta na Suíça

Os artistas coletaram algumas amostras pensando que era da espécie Mycena haematopus. Entretanto, quando voltaram ao estúdio onde trabalham, eles perceberam que era outra espécie, a Mycena crocata, que não havia sido descrita anteriormente como bioluminescente.

















Os artistas suíços mediram a quantidade de luz emitida por diferentes partes do cogumelo usando fotografias de longa exposição e um luminômetro, que amplifica a luz mais fraca mais do que uma câmera.

"A maioria dos experimentos foi conduzida pelos artistas. Eles coletaram as amostras, tiraram as fotografias e fizeram as medições de luz", disse Renate Heinzelmann, micologista do Instituto Federal Suíço de Pesquisa Florestal, de Neve e de Paisagem (WSL).