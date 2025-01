Entenda as diferenças entre a diabetes tipo 1 e tipo 2

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silve (PT) vetar a diabetes tipo 1 (DM1) como um quadro de deficiência levantou a discussão sobre quantas pessoas convivem com a doença no Brasil e quais as diferenças entre os tipo 1 e 2 da diabetes.

Caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, a diabetes atinge cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. A entidade estima que, do total, 600 mil pessoas tem o tipo 1 da doença.

Os dois tipos de diabetes têm predisposição genética, segundo a médica endocrinologista Marcela Cohen, do do Hospital DF Star, da Rede D’Or. O tipo 2 (DM2), no entanto, pode ser evitado.

"É possível prevenir, mantendo uma alimentação saudável, prática regular de atividade física, evitando a obesidade e principalmente o acúmulo de gordura na região abdominal", orienta Marcela.

Como a diabetes tipo 2 também é desenvolvida em decorrência de uma série de hábitos considerados prejudiciais, essa doença pode ser desenvolvida concomitantemente a outras enfermidades, como hipertensão e obesidade.

No mundo, há um aumento de diagnósticos de diabetes tipo 2. Um estudo feito no ano passado pela revista científica Lancet indica que 1,31 bilhão de pessoas podem estar vivendo com diabetes até 2050 em todo o mundo.

Diabetes tipo 1

Enquanto a diabetes melitus tipo 2 pode ser evitado — apesar de ter predisposição genética —, a DM1 não tem como ser prevenido. A médica Marcela Cohen explica que a diabetes tipo 1 ocorre quando a pessoa deixa de produzir insulina — hormônio necessário para transporte do carboidrato (açúcar, glicose) para as células do organismo.

"A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que ocorre quando a pessoa produz anticorpos que atacam as próprias células do pâncreas de forma que este para de produzir insulina (hormônio essencial para o consumo da glicose pelo nosso organismo)", afirma a especialista.

Como não há insulina produzida pela pâncreas, pacientes com DM1 deve realizar seus tratamentos por meio da aplicação deste hormônio ao longo do dia. Assim como a diabetes tipo 2, a vida com diabetes tipo 1 demanda atenção a hábitos saudáveis.

"Um estilo de vida saudável com alimentação equilibrada e atividade física regular ajuda no controle da doença", reforça a médica.