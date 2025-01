Bebidas açucaradas causam 48% dos novos casos de diabetes

O consumo de bebidas adoçadas com açúcar é causador de 2,2 milhões de novos casos de diabetes tipo 2 e 1,2 milhão de doenças cardiovasculares a cada ano no mundo. Pensando nisso, pesquisadores estadunidenses da Universidade de Tufts analisaram países onde as bebidas causam mais prejuízo.

Artigo de pesquisadores estadunidenses da Universidade de Tufts , publicado na Nature Medicine em 6 de janeiro, mostra análise do consumo de bebidas açucaradas e de diagnósticos de diabetes. Um dos resultados preocupantes está relacionado ao número de casos em países em desenvolvimento. Na Colômbia, mais de 48% de todos os novos casos da doença foram atribuídos ao consumo de bebidas açucaradas.

Já na América Latina e no Caribe, essas bebidas são causadoras de quase 24% dos novos casos de diabetes e mais de 11% de doenças cardiovasculares. Quase um terço de todos os novos casos de diabetes no México foram associados ao consumo das bebidas açucaradas. Na África do Sul, elas são responsáveis por 27,6% dos casos.

O impacto se deve ao fato de que as bebidas açucaradas são rapidamente digeridas, o que causa um pico nos níveis de açúcar no sangue com pouco valor nutricional. O consumo regular ao longo do tempo pode levar ao ganho de peso, resistência à insulina e uma série de problemas metabólicos ligados à diabetes tipo 2 e doenças cardíacas, duas das principais causas de morte no mundo.

Amplamente comercializadas em países em desenvolvimento, as bebidas açucaradas prejudicam comunidades de baixa renda menos equipadas para lidar com consequências de saúde a longo prazo. O estudo indica que, conforme os países se desenvolvem, os produtos se tornam mais acessíveis e desejáveis.

O resultado da análise mostra que homens são mais propensos do que as mulheres a sofrer as consequências do consumo de bebidas açucaradas, assim como os adultos mais jovens em comparação com os mais velhos. Os autores do estudo sugerem campanhas de saúde pública, regulamentação e impostos sobre os produtos.