Superinseto marinho descoberto no Vietnã é batizado em homenagem a Darth Vader

Descoberto nas águas do Vietnã, 'Bathynomus vaderi' atinge até 32,5 centímetros e pode pesar mais de 1 quilo - (crédito: Nguyen Thanh Son/CC BY)

Foi descoberta, no Vietnã, nova espécie de ‘insetos marinhos’ do gênero Bathynomus, considerado gigante, que pode medir mais de 30 centímetros de comprimento. Descrita pela primeira vez em artigo publicado nesta terça-feira (14/1) pelo periódico ZooKeys, a espécie vietnamita foi nomeada Bathynomus vaderi, devido à semelhança do superinseto com o personagem Darth Vader, de Star Wars.

‘Supergigante’, se comparado à classe que pertence, o Bathynomus vaderi atinge até 32,5 centímetros e pode pesar mais de 1 quilo. Até o momento, ele só foi encontrado no Vietnã, próximo às Ilhas Spratly — onde os pescadores locais costumavam, até 2017, vendê-lo por preços baixos como produto de captura acidental. Leia também: Monstro? Animal marinho gigante assusta moradores em praia de SP

Como a mídia passou a dar mais atenção para o superinseto do mar, o animal, que foi “comparado às lagostas pela qualidade da carne”, segundo o artigo, passou a ser pescado de forma comercial e custar mais caro. De acordo com a pesquisa, tornou-se comum, nos últimos anos, eles serem vendidos vivos em mercados de frutos do mar em cidades vietnamitas. Em 2017, o quilo chegou a custar US$ 80, cerca de R$ 480; em 2024, custava aproximadamente R$ 240.









Foi apenas em 2023 que pesquisadores perceberam, após análises de quatro desses animais, que havia indivíduos de uma espécie que até então não havia sido descrita. A descoberta destaca o quão pouco se sabe sobre o fundo do mar, principalmente devido ao fato de uma espécie tão grande ter ficado escondida por tanto tempo. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o artigo, o Bathynomus vaderi “recebeu esse nome em homenagem ao Lorde Sith mais famoso da série de filmes Star Wars, Darth Vader, cujo capacete lembra a cabeça da nova espécie”.