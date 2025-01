Luas do sistema solar podem ter tido anéis como os de Saturno, aponta estudo

Uma pesquisa recente indica que, no passado, as luas do sistema solar podem ter tido anéis, semelhante ao que ocorre com planetas, como é o caso de Saturno. O estudo, divulgado em outubro na revista Astronomy and Astrophysics, revela que, caso tenham se formado, esses anéis poderiam ter se mantido estáveis por até um milhão de anos, mesmo diante da influência gravitacional de outros corpos no sistema solar. As descobertas aprofundam o mistério de por que esses satélites não apresentam anéis atualmente.

Uma pesquisa anterior conduzida pelo astrofísico Mario Sucerquia, autor deste estudo, propôs a possibilidade das luas isoladas terem anéis estáveis ao seu redor. Entretanto, as interações gravitacionais com outras luas e planetas não foram consideradas na pesquisa.

Agora, o novo estudo selecionou cinco pares de luas esféricas e os planetas que as orbitam, entre eles a Terra e sua lua, e simulou como esses anéis reagiriam sob a influência da gravidade das luas-mãe e dos planetas adjacentes no decorrer de um milhão de anos. Também foram realizados cálculos sobre o movimento das partículas dos anéis durante um milênio, a fim de verificar a estabilidade dos anéis.

Com a simulação notou-se uma estabilidade desses anéis na maioria dos casos analisados, inclusive a da Terra, cuja chance de manter uma sistema de anéis estável durante as simulações é de 95%. Ao site Live Science, Sucerquia afirmou que o resultado contrariou as expectativas da equipe que realizou o estudo.

"Não esperávamos que luas em ambientes gravitacionais hostis, onde várias outras luas e planetas perturbam seus anéis, conseguissem manter essa estabilidade", declarou o pesquisador. Ele ainda afirmou que "na verdade, esses ambientes hostis não apenas preservaram os anéis, mas também criaram estruturas belíssimas como lacunas e ondas semelhantes às observadas nos anéis de Saturno", acrescentou.

Mas o que pode justificar a falta de anéis em torno das luas? O estudo sugere que fatores não gravitacionais, como a radiação solar e as partículas carregadas que emanam dos campos magnéticos dos planetas que possuem essas luas, podem ter desempenhado um papel na destruição de potenciais sistemas de anéis que poderiam ter existido no passado.