Kate Middleton está curada? Entenda "câncer em remissão" da princesa de Gales

Na última terça-feira (14/1), a princesa de Gales, Kate Middleton , que trata um câncer desde o início de 2024, anunciou que a doença está em remissão. Em nota publicada em redes sociais, a antiga duquesa de Cambridge agradeceu aos profissionais de saúde que cuidaram dela no último ano, como paciente, e disse ser “um alívio” estar nesta fase.

Ao Correio , o oncologista Igor Morbeck, da Oncoclínicas Brasília, explica que o câncer em remissão , estágio em que se encontra a princesa, “é quando não há vestígio ou evidência de doença pelos métodos convencionais de avaliação de resposta aos tratamentos oncológicos”. Ou seja, quando exames laboratoriais e de imagem realizados no paciente têm resultados normais, ao serem comparados com os anteriores.

“A remissão parcial é diferente de cura ”, alerta o especialista. “A cura é um processo de uma remissão longa, de longo prazo, habitualmente acima de cinco anos.” Embora existam casos de retorno do câncer após esse prazo, Morbeck explica que eles se tornam “cada vez mais incomuns com o passar dos anos”.

Rotina de exames periódicos

A rotina de um paciente com câncer em remissão é “uma rotina de exames periódicos”, esclarece o oncologista. “No primeiro ano da remissão, habitualmente os exames são feitos a cada três meses; no segundo ano, a cada quatro meses; no terceiro ano, a cada seis meses; e depois, consecutivamente, (de forma) anual.”