Efeito Blue Monday: esta segunda-feira é o "dia mais triste do ano"

Se estiver se sentindo mais triste nesta segunda-feira (20/1) pode ser o efeito do "Blue Monday" — dia mais triste do ano. A data foi criada em 2005 pelo psicólogo Cliff Arnal, após um estudo que apontou que a terceira segunda-feira do mês de janeiro é considerado um dia triste, em todos os anos. E em 2025, é exatamente hoje.

O pesquisador chegou a essa conclusão por uma equação matemática e que isso ocorre devido a inúmeros fatores acumulados, como: meteorologia, as dívidas realizadas no fim do ano, queda da motivação e uma crescente cobrança para realizar coisas.

O cálculo é bem complicado e fica dessa forma: [W%2b(D-d)]xTQ/MxNA — onde "W" é o clima, "D" é a dívida, "d" o salário mensal, "T" o tempo desde o Natal, "M" o baixo nível motivacional e "NA" a necessidade de tomar medidas.

Leia também: O que a escuridão constante do inverno polar pode ensinar sobre nosso sono

No Reino Unido, diversas empresas disponibilizam cursos para auxiliar os colaboradores a lidarem com os impactos negativos da 'Blue Monday', enquanto agências de viagens promovem ofertas especiais para destinos mais ensolarados.

Contudo, médicos e pesquisadores afirmam que a data foi estabelecida sem qualquer comprovação científica, que o chamado "dia mais triste do ano" é, na realidade, um mito.