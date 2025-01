Lua é incluída em lista de locais que enfrentam desafios de preservação

Pela primeira vez, a Lua foi incluída em uma lista de locais ameaçados pela ação humana. A listagem, divulgada a cada dois anos pela organização World Monuments Fund (WMF), inclui 25 lugares que enfrentam desafios para sua preservação. No caso da Lua, a organização destacou que a exploração lunar tem se acelerado sem o devido cuidado pela preservação da história do satélite natural.

A presidente da WMF, Bénédicte de Montlaur, afirmou que há uma "necessidade urgente" de preservar objetos emblemáticos do legado da exploração lunar, como a câmera que capturou o primeiro pouso na Lua e um disco memorial deixado pelos astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Esse disco contém mensagens de líderes de 73 países e foi deixado na Lua durante a missão Apollo 11.

"Pela primeira vez, a Lua é incluída na vigilância para refletir a necessidade urgente de reconhecer e preservar os artefatos que testemunham os primeiros passos da humanidade além da Terra - um momento definidor em nossa história compartilhada," declarou de Montlaur.

"A inclusão da Lua enfatiza a necessidade universal de estratégias proativas e cooperativas para proteger o patrimônio - seja na Terra ou além - que refletem e salvaguardam nossa narrativa coletiva", completou.

De acordo com a WMF, existem 90 sítios históricos na Lua, incluindo o local de pouso da Apollo 11, a Base da Tranquilidade. No lugar onde astronautas pisaram na Lua pela primeira vez, há mais de 100 artefatos históricos. Os outros sítios marcam onde outras espaçonaves fizeram contato com a superfície lunar, segundo a WMF.

"A inclusão da Lua na Lista de Observação de 2025 defende acordos internacionais e proteções para os sítios de patrimônio lunar e convida a uma conversa pública mais ampla sobre o que a nova Era Espacial poderia significar para a paisagem cultural e natural lunar", informou a organização.

Patrimônios são ameaçados por conflitos e mudanças climáticas

A lista da WMF inclui outros 24 lugares espalhados em 29 países nos cinco continentes. A listagem inclui a área urbana e histórica de Gaza, na Palestina; a Casa dos Professores em Kiev, na Ucrânia; a Costa Suaíli, da África; a Cidade Velha de Antáquia, na Turquia; e a Capela da Sorbonne, na França.

No caso de Gaza, a organização destacou que há mais de 300 sítios históricos na região, que refletem o legado de culturas como a de egípcios, filisteus, assírios, romanos, bizantinos, cruzados, mamelucos e turcos otomanos. Segundo a WMF, após o conflito iniciado em 7 de outubro de 2023, a estimativa é que 63% de todos os patrimônios culturais em Gaza tenham sofrido danos, e que 31% tenham sido completamente destruídos em bombardeios israelenses. A Unesco verificou danos em 75 locais de patrimônio em Gaza até dezembro de 2024.

Outro conflito que deixou danos profundos é o travado entre Rússia e Ucrânia. A WMF apontou que um bombardeio em 2022 danificou profundamente a Casa dos Professores, em Kiev, símbolo da independência ucraniana. Hoje um Museu Pedagógico, foi ali que o parlamento da nação começou a se reunir quando a República Popular Ucraniana declarou independência em 1918.

As mudanças climáticas ameaçam vários dos patrimônios listados pela WMF. A organização destacou que o aumento no nível do mar pode destruir a a Costa Suaíli da África e faróis históricos no Maine, nos Estados Unidos. O aumento na temperatura também é um desafio para a preservação de esculturas de terracota do Mosteiro de Alcobaça, em Portugal, e dos campos agrícolas de Waru Waru, no Peru.

Veja abaixo a lista completa de patrimônios: