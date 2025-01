Dinossauros escolhiam regiões mais quentes, inclusive a Amazônia

Os fósseis dos primeiros dinossauros podem permanecer desconhecidos na Amazônia e em outras regiões equatoriais da América do Sul e da África, sugere um estudo liderado por pesquisadores da Universidade College London, no Reino Unido. Atualmente, os restos mortais mais antigos desses animais extintos datam de cerca de 230 milhões de anos e foram descobertos mais ao sul em países, como Brasil, Argentina e Zimbábue. Porém, os cientistas argumentam que diferenças anatômicas sugerem que os "lagartos gigantes" já estavam evoluindo àquela época, apontando para uma origem milhões de anos antes.

Publicado na revista Current Biology, o estudo levou em conta lacunas no registro fóssil e concluiu que os primeiros dinossauros provavelmente surgiram em uma região equatorial quente no que era então o supercontinente Gondwana — uma área de terra que abrange a Amazônia, a Bacia do Congo e o Deserto do Saara hoje. "Os dinossauros são bem estudados, mas ainda não sabemos realmente de onde eles vieram. O registro fóssil tem lacunas muito grandes", disse, em nota, o autor principal, Joel Heath.

Rochas

Segundo Heath, a modelagem sugere que os primeiros dinossauros podem ter se originado no oeste de Gondwana, em baixa latitude. Esse é um ambiente mais quente e seco do que se pensava anteriormente, composto por áreas desérticas e de savana. "Até agora, nenhum fóssil de dinossauro foi encontrado nas regiões da África e América do Sul que formavam esta parte de Gondwana", esclarece. "No entanto, isso pode ser porque os pesquisadores ainda não encontraram as rochas certas, devido a uma mistura de inacessibilidade e uma relativa falta de esforços de pesquisa nessas áreas."

O estudo de modelagem sugere que os dinossauros, assim como outros répteis, podem ter se originado na baixa latitude, antes de se espalharem para o sul de Gondwana e para a Laurásia, o supercontinente adjacente ao norte que mais tarde se dividiu em Europa, Ásia e América do Norte. "Nossos resultados sugerem que os primeiros dinossauros podem ter sido bem adaptados a ambientes quentes e áridos", comentou Philip Mannion, autor sênior do artigo. "Dos três principais grupos de dinossauros, os saurópodes, que incluem o Brontossauro e o Diplodoco, pareceu manter sua preferência por um clima quente, acomodando-se nas latitudes mais baixas da Terra."