Planetas estão visíveis e se alinharão até o início de fevereiro

No dia 28 de janeiro todos os planetas estarão enfileirados no céu, mas o fenômeno será difícil de observar, principalmente para Saturno e Mercúrio - (crédito: Divulgação/Nasa)

Os planetas Vênus, Saturno, Júpiter, Marte, Urano e Netuno estão visíveis no céu desde o início deste ano. O alinhamento completo acontecerá até fevereiro. Nesta terça-feira (21/1), Saturno e Vênus estarão visualmente ainda mais próximos. Segundo a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, os únicos planetas que não são visíveis a olho nu são Urano e Netuno. Os demais podem ser vistos no horizonte, quando o Sol se põe.

"Durante todo o mês de janeiro até fevereiro, vamos conseguir ver esses planetas no céu, em qualquer região do Brasil, sempre prestando atenção para isso: o Sol se põe, logo depois tem Vênus, Saturno vai ficando cada dia mais baixo, Júpiter aparece alto no céu, Marte no lado leste. Mas a observação depende se o céu estará limpo, não precisa se preocupar com baixa poluição luminosa, porque esses planetas são bem brilhantes e visíveis mesmo nas grandes cidades", explica Josina ao Correio.

A astrônoma também detalha o que significa os planetas estarem "alinhados". "Todos os planetas fazem a revolução em torno do Sol praticamente no mesmo plano, então da maneira como a gente vê aqui da Terra, eles estão sempre na mesma linha, que chamamos de eclíptica", diz.

Ainda de acordo com Josina, no dia 28 de janeiro todos os planetas estarão enfileirados no céu, mas o fenômeno será difícil de observar, principalmente para Saturno e Mercúrio, porque eles estarão muito próximos do Sol.

O Observatório Astronômico de Córdoba, na Argentina, frisa que o "alinhamento” planetário é, na verdade um efeito de perspectiva. "Quando falamos sobre um 'alinhamento' planetário, na verdade, não significa que os planetas estejam perfeitamente alinhados no espaço. O que vemos da Terra é apenas um efeito de perspectiva, como quando você olha para uma fileira de árvores de longe e elas parecem estar em linha reta, mesmo que cada uma esteja em um lugar diferente", cita.