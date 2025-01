Cientistas encontram evidências do menor planeta fora do Sistema Solar

Um estudo publicado na revista Astronomy and Astrophysics aponta evidências de um exoplaneta com características peculiares. O corpo cósmico recém-descoberto orbita a estrela pulsar PSR J0337+1715 e pode ser menor o planeta já descoberto fora do Sistema Solar, com cerca de metade da massa da Lua e 0,4% da massa da Terra.

“Pode ser o exoplaneta mais leve até o momento, de acordo com a enciclopédia de planetas extrassolares”, destacou Guillaume Voisin, pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica (CNRS, na sigla em francês). Com massa maior que Plutão e menor que Mercúrio, ele pode reacender a discussão sobre como classificar um planeta.

O novo planeta se apresenta como um quarto elemento que influencia na órbita do Sistema J0337+1715. Esse sistema gira em torno de uma estrela pulsar, uma estrela de nêutrons de alta densidade que gira em rápida velocidade. A J0337+1715, que dá nome ao conglomerado, é um pulsar de milissegundos que gira 366 vezes por segundo.

Esse pulsar, no entanto, está acompanhado de duas estrelas anãs brancas, se tornando um sistema de três estrelas. Uma das anãs brancas orbita o PSR a cada 1,6 dia, enquanto a outra gira em torno da dupla a cada 327 dias.

Embora os primeiros planetas descobertos fora do Sistema Solar orbitem um pulsar, é difícil para os planetas sobreviver à explosão que forma esse tipo de estrela sem ser lançado para longe. Além disso, entre os cinco sistemas de pulsares conhecidos por terem planetas, nenhum deles tem um PSR de milissegundos.