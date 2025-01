Água com gás faz mal para a saúde? Especialista responde

A água com gás é formada por água natural com dióxido de carbono (CO2) - (crédito: Filip/Unsplash)

Não existe um consenso sobre a água com gás: há quem goste, há quem não goste. A bebida nada mais é do que a água mineral com acréscimo de dióxido de carbono (CO2).

Esse gás faz mal para a saúde? Tomar muita água com gás faz mal? Essas perguntas foram respondidas ao Correio pelo nutrólogo Wandyk Alisson, pós graduado em Nutrologia Esportiva, Endocrinologia e Medicina Integrativa.

"Não há evidências de que o consumo regular de água com gás pode causar problemas gastrointestinais ou ósseos em pessoas hígidas. No entanto, os efeitos gastrointestinais podem sim causar desconforto em pessoas com problemas como gastrite ou síndrome do intestino irritável devido à formação de gases", explica.

O especialista expõe que a água com gás pode ajudar na digestão, justamente por conta do gás. Além disso, ela promove a distensão do estômago, gerando uma sensação temporária de saciedade. "No processo de emagrecimento ou em pacientes com compulsão alimentar pode ser útil como estratégia para reduzir a fome", afirma.

Segundo Alisson, não há evidências de que a bebida cause danos aos ossos. O mito vem da associação equivocada da água com gás com refrigerantes, que contêm substâncias ácidas como o ácido fosfórico. Entretanto, a água não tem esses compostos. Além disso, ela não afeta a saúde bucal, mas pode, com o tempo, causar erosão dental se consumida em excesso e sem higiene oral adequada.

Com relação à hidratação, não existem grandes diferenças entre a água com gás e a água natural. "Ambas são igualmente hidratantes, já que o gás não interfere na absorção de líquidos pelo organismo", ressalta.

"Água com gás como alternativa aos refrigerantes é uma excelente alternativa. A água com gás pode substituir o hábito de beber refrigerantes sem adicionar calorias ou açúcar, sendo mais saudável", expõe.

Apesar de ter os mesmos benefícios da água natural, o nutrólogo recomenda consumo moderado para pessoas com problemas gástricos e evitar a ingestão antes de exercícios físicos, pois pode causar desconforto abdominal.