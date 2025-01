Dinossauros existiram? Cientistas rebatem boatos negacionistas

Nas últimas semanas, rumores que questionam a existência de dinossauros surgiram na internet. A principal defesa desta teoria é que, supostamente, esses répteis não poderiam se reproduzir, impedindo a evolução das espécies. E as ossadas expostas em museus podem ter sido confundidas com outros animais de grande porte, como os elefantes.

Apesar da popularização deste discurso em fóruns online, profissionais da área de zoologia e paleontologia refutaram esta tese com dados já descobertos pela ciência. Os estudos sobre os dinossauros evoluíram conforme os séculos e, hoje, temos detalhes, até mesmo, do processo de reprodução.

Apesar de não haver registros escritos sobre quando o ser humano começou a encontrar fósseis, o primeiro dinossauro descoberto foi o Megalosaurus, que tinha cerca de 3 m de altura. Segundo o professor da Universidade de Brasília e paleontólogo Rodrigo Miloni Santucci, as primeiras descobertas foram na Europa no final do Século XVII: eram fósseis incompletos, como partes de ossos da perna, por exemplo. Com o tempo, outras partes passaram a ser encontradas, incluindo dentes, assim, foram ficando mais completos.

O biólogo, mestre em Zoologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e especialista em ursos extintos brasileiros Pedro Henrique Tunes completa que, inicialmente, os fósseis foram descritos como ossos de elefantes de guerra e, depois, como parte do esqueleto de humanos gigantes. Somente séculos mais tarde que cientistas perceberam que aquele animal era um réptil extinto.

Já Santucci reforça que “temos que levar em conta o conhecimento científico que existia na época”. “Por exemplo, muitas pessoas ainda pensavam que todos os seres vivos tinham sido ‘criados’ em um mesmo momento e que nenhum deles estava extinto. Só depois que os cientistas descobriram que fósseis encontrados geralmente representavam espécies extintas é que a ideia de uso dos fósseis como material para estudo do passado da vida na Terra começou a tomar mais corpo”, explica.

No que diz respeito à possível dúvida entre dinossauros e elefantes, o especialista explica: “De maneira geral, como o formato dos ossos desses animais é muito diferente dos elefantes e dos humanos, desde os primeiros achados os cientistas já perceberam que eram de animais diferentes”.

Os primeiros estudos também impactaram na nomenclatura dos dinossauros, que, apesar dos dinossauros serem considerados répteis, estes animais são descendentes de aves. Desta forma, há uma divergência de informações e crenças populares.

“Foi criada [as nomenclaturas] em um momento do conhecimento humano onde não havíamos nos dado conta que as espécies evoluíram ao longo da história da Terra e que, portanto, elas têm uma relação de parentesco entre si. O que tentamos fazer hoje é criar nomes que tentam refletir a história evolutiva do grupo e as relações de parentesco das espécies dentro e fora deste grupo”, explica o professor e paleontólogo.

Reprodução

No tópico da reprodução, o paleontólogo esclarece que “o estudo da reprodução desses répteis é possibilitado pela descoberta de ovos e ninhos de dinossauros”. “Com isso, é possível estudar diferentes aspectos da reprodução desses animais. No final das contas, as aves são apenas um grupo de dinossauros que não se extinguiu. Todas elas sem exceção, de um avestruz a um beija-flor, todos são dinossauros”, pontua.

Há duas maneiras de perceber a ligação entre dinossauros e aves. Uma delas são as relações evolutivas: todas as espécies que conhecemos descendem evolutivamente de um ancestral comum e, por isso, têm uma relação evolutiva mais próxima entre si. Ocorre com todas as espécies do reino animal. O segundo modo de percepção são as características: aves modernas herdaram características dos dinossauros, nas penas, pés e até mesmo na madeira de chocar os ovos.