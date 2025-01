Protocolo de defesa planetária é ativado com descoberta de asteroide

A agência espacial norte-americana (Nasa) monitora um asteroide recém-descoberto que está próximo da Terra. A rocha espacial tem mais de 1% de chance de impactar o planeta em 22 de dezembro de 2032. Atualmente, nenhum outro asteroide conhecido tem uma probabilidade de impacto acima de 1%.

O asteroide 2024 YR4 foi relatado pela primeira vez em 27 de dezembro de 2024. A rocha tem entre 40 e 100 metros de largura e chamou a atenção dos astrônomos quando subiu na lista de risco automatizada da Nasa em 31 de dezembro de 2024. Essa lista inclui todos os asteroides próximos da Terra conhecidos que têm uma probabilidade diferente de zero de impactar a Terra no futuro.

"Houve vários objetos no passado que subiram na lista de risco e eventualmente caíram conforme mais dados chegaram. Novas observações podem resultar na reatribuição deste asteroide para 0 conforme mais dados chegam", informou a Nasa.

O Escritório de Defesa Planetária da Agência Espacial Europeia (ESA) também monitora o asteroide. "O asteroide 2024 YR4 tem quase 99% de chance de passar pela Terra com segurança em 22 de dezembro de 2032, mas um possível impacto ainda não pode ser totalmente descartado. É muito cedo para determinar exatamente onde na Terra um possível impacto poderia ocorrer", pontuou a agência.

