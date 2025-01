Asteroide de 4km faz a aproximação mais próxima da Terra em um século

A partir da noite desta quarta-feira (8/1), a Terra receberá a visita mais próxima em 100 anos do Asteroide 887 Alinda. O objeto astronômico chegará tão perto que poderá ser observado com a ajuda de equipamentos.

Classificado como um asteroide próximo à Terra (NEA), Alinda foi descoberto pelo astrônomo alemão Max Wolf em 1818. Embora os asteroides possam variar de tamanho, Alinda apresenta uma grandeza rara, totalizando 4,2 quilômetros de diâmetro — comparável à largura da ilha de Manhattan.

Segundo o Virtual Telescope Project, Alinda é um dos cinco maiores asteroides a se aproximar da Terra em uma distância menor de 15 milhões de quilômetros até 2200. Resultado de simulações que calculam a probabilidade de colisão indicam que ele não é considerado potencialmente perigoso por não orbitar em curso com a Terra.

Como comparação, a distância entre a Terra e o Sol é calculada em uma Unidade Astronômica (UA), e o asteroide estará em 0,082220 UA. Embora possa parecer assustadoramente próximo, são 12,3 milhões de quilômetros de distância, 32 vezes da Terra até a Lua.

Nos próximos 10 dias, o objeto permanecerá brilhante no céu. O Virtual Telescope Project exibirá uma transmissão ao vivo da chegada de Alinda, entre hoje e domingo (8 e 12/1), a partir das 17h30, quando atingirá o pico de brilho.

Com a ajuda de um binóculos ou um telescópio, pode-se observar o asteroide principalmente no hemisfério norte, próximo as constelações de Órion e Gêmeos. Após 2025, Alinda só se aproximará da Terra em janeiro de 2087, atingindo 0,166633 UA de distância.

Confira a transmissão ao vivo a partir das 17h30: