Mais de 6,4 mil amputações de pênis foram registradas no Brasil em 10 anos

Mais de 6,4 mil homens tiveram o pênis amputado nos últimos 10 anos no Brasil por conta do câncer de pênis, apontam os dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). O número representa a média de mais de 600 amputações por ano.

Apesar de rara, entre 2012 e 2022 foram registrados mais de 21 mil casos da doença no país. De 2013 a 2023, mais de 6 mil amputações; e de 2011 a 2021, mais de 4 mil mortes.

"O Brasil está na relação dos países com maior incidência de câncer de pênis. E uma das razões para isso é a falta de informação da população da sua existência, do diagnóstico tardio e de que a grande maioria dos casos pode ser evitada com água e sabão e vacinação", destaca Luiz Otavio Torres, presidente da SBU.

Confira os dados:

Ano 2014 627 amputações por câncer de pênis Ano 2015 634 amputações por câncer de pênis Ano 2016 621 amputações por câncer de pênis Ano 2017 653 amputações por câncer de pênis Ano 2018 683 amputações por câncer de pênis Ano 2019 702 amputações por câncer de pênis Ano 2020 619 amputações por câncer de pênis Ano 2021 627 amputações por câncer de pênis Ano 2022 639 amputações por câncer de pênis Ano 2023 651 amputações por câncer de pênis

O tumor pode ser prevenido de forma simples, com água e sabão. Além da higiene inadequada, a doença também está relacionada à infecção pelo HPV e à não remoção do prepúcio quando ele não pode ser completamente puxado para trás para expor a glande a fim de higienizá-la.

Leia também: Mulher que recebeu transplante de porco há dois meses atinge marco de saúde

De acordo com a SBU, o câncer de pênis é mais incidente em homens a partir dos 50 anos, mas também pode atingir os mais jovens.

Geralmente a doença se manifesta por meio dos seguinte sinais:

Ferida que não cicatriza;

Secreção com forte odor;

Espessamento ou mudança de cor na pele da glande (cabeça do pênis);

Presença de nódulos na virilha.

Quando descoberta no início, a doença tem alta chance de cura. Entre os fatores de risco estão: baixas condições socioeconômicas, má higiene íntima, fimose (estreitamento da pele que recobre o pênis), infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e tabagismo.

Prevenção

O câncer de pênis é um tipo de tumor altamente prevenível por meio das seguintes ações:

Higiene diária adequada do pênis com água e sabão puxando o prepúcio;

Lavagem da região íntima após as relações sexuais;

Vacinação contra o HPV (disponível no SUS para a população de 9 a 14 anos e imunossuprimidos até os 45 anos);

Postectomia (retirada do prepúcio) nos casos em que ele não permite a higienização correta;

Uso de preservativo para evitar contaminação por ISTs como o HPV.

Tratamento

O tratamento do câncer de pênis consiste na remoção da lesão por meio de cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do caso. No entanto, se a lesão for invasiva, são necessárias medidas mais agressivas, como a amputação de parte ou de todo o órgão.