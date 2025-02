Nova espécie de cobra-papagaio é descoberta no Cerrado

Uma nova espécie de cobra-papagaio foi descoberta no Cerrado brasileiro por pesquisadores do Mapinguari - Laboratório de Biogeografia e História Natural de Anfíbios e Répteis do Instituto de Biociências (Inbio) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

De acordo com Diego Santana, professor do Inbio e coordenador do Mapinguari, a Leptophis mystacinus, espécie descoberta, tem um padrão de coloração vibrante, com duas faixas verdes dorsolaterais separadas por uma linha vertebral amarela, a diferenciando de outras cobras da espécie.

A cobra-papagaio recebe esse nome por conta da faixa pré-ocular preta que vai de um olho ao outro. Na Leptophis mystacinus, essa característica tem um diferencial: ao invés de ser encontrada apenas nos olhos, essa faixa se estende por todo o corpo. Além disso, a morfologia dela também se mostrou distinta, principalmente no hemipênis — órgão copulador dos machos.

As cobras-papagaios são animais diurnos e arborículos — costumam viver, principalmente, nas árvores —, além de serem predadoras ágeis de pequenos vertebrados.

Foi a partir dos estudos do professor Nelson Rufino, especialista no grupo Leptophis, que a nova espécie foi identificada. “Em 2023, enquanto estava como professor visitante nos Estados Unidos, conversei com o professor Nelson, que mencionou um bicho diferente no Cerrado que ele havia encontrado em sua tese, mas ainda sem muitas evidências para descrevê-lo”, relembra Santana.

Encontrada no Cerrado — bioma brasileiro que está sob ameaça —, a nova espécie foi relacionada com a Leptophis dibernardoi, encontrada na Caatinga. Foi percebido pelos pesquisadores que ambas compartilham de uma conexão evolutiva entre espécies. "Isso é bem comum para vários répteis", explica Santana, "pois o Cerrado e a Caatinga compartilham um histórico evolutivo similar."



