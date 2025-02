Assentamento de 11 mil anos pode mudar visão sobre civilizações indígenas

A descoberta de um assentamento de 11.000 anos em Saskatchewan, no Canadá, pode mudar a narrativa sobre as primeiras civilizações indígenas na América do Norte. As evidências sugerem que o local era um assentamento de longo prazo, em vez de um acampamento de caça temporário.

Foram encontradas ferramentas de pedra, fogueiras e materiais líticos usados na fabricação de ferramentas. Além disso, camadas de carvão indicam que os primeiros habitantes indígenas praticavam o manejo do fogo, alinhando-se com tradições orais. A descoberta de grandes restos de bisões fornece percepções sobre as primeiras técnicas de caça e a evolução da espécie.

"Esta descoberta desafia a ideia ultrapassada de que os primeiros povos indígenas eram exclusivamente nômades. A evidência de assentamento de longo prazo e administração de terras sugere uma presença profundamente enraizada. Também levanta questões sobre a Teoria do Estreito de Bering, apoiando histórias orais de que as comunidades indígenas viveram aqui por inúmeras gerações", disse Glenn Stuart, em comunicado da Universidade de Saskatchewan na terça-feira (4/2).

O local está localizado a cerca de cinco quilômetros ao norte de Prince Albert, ao longo do rio North Saskatchewan (foto: Divulgação/Sturgeon Lake First Nation)

O assentamento é um dos sítios indígenas conhecidos no continente americano. "Esta descoberta é um lembrete poderoso de que nossos ancestrais estavam aqui, construindo, prosperando e moldando a terra muito antes que os livros de história nos reconhecessem. Por muito tempo, nossas vozes foram silenciadas, mas este local fala por nós, provando que nossas raízes são profundas e ininterruptas. Ele carrega os passos de nossos ancestrais, suas lutas, seus triunfos e sua sabedoria. Cada pedra, cada artefato é um testamento de sua força", pontuou Christine Longjohn, líder da comunidade indígena Sturgeon Lake First Nation.



