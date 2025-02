Aurora boreal em formato de beija-flor é a imagem do dia pela Nasa

O registro de uma aurora boreal em formato de beija-flor foi escolhido como a imagem do dia pela agência espacial norte-americana (Nasa), nesta segunda-feira (10/2). O fenômeno foi capturado na Noruega pelo astrofotógrafo francês Mickael Coulon.

"Este é o maior beija-flor de todos os tempos? Embora possa parecer um popular nectarívoro voador, o que está retratado é, na verdade, uma aurora lindamente detalhada e colorida, completa com raios que lembram penas. Esta aurora era tão brilhante que era visível a olho nu durante a hora azul — logo após o pôr do sol, quando o céu parece um azul-escuro", disse a Nasa.

Veja a imagem:

O registro de uma aurora boreal em formato de beija-flor foi escolhido como a imagem do dia (foto: Divulgação/Mickael Coulon)

Ainda segundo a agência espacial, a aurora só parecia um beija-flor quando foi observada por uma câmera especial capaz de captar brilhos que são "invisíveis" ao olho humano.

"Como os vermelhos geralmente ocorrem mais alto na atmosfera da Terra do que os verdes, a forma 3D (tridimensional) real desta aurora provavelmente pareceria desconhecida", afirmou a Nasa.

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) explica que a aurora boreal ocorre devido à interação de partículas solares com o campo magnético da Terra. "Diferentemente do que pensamos, o Sol não emite só luz, mas também vento, que está repleto de partículas energizadas, chamadas de plasma", explica a instituição.

"O plasma é atraído para os polos da Terra pelo campo magnético e interage com os gases da atmosfera terrestre. O que gera as luzes é essa interação com o oxigênio e o nitrogênio presentes na atmosfera", acrescenta.

