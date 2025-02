Cientistas descobrem 16 genes suscetíveis ao Alzheimer

Os pesquisadores utilizaram o sequenciamento do genoma completo — técnica que busca identificar a ordem das bases nitrogenadas no DNA — dos participantes - (crédito: Freepik)

Um estudo realizado por pesquisadores da Mass General Brigham encontrou evidências de 16 novos genes suscetíveis ao Alzheimer, ressaltando a importância dos estudos em populações diversas.

O estudo contou com 49.149 pessoas de diversos bancos de dados públicos e quase metade sem ascendência europeia, sendo 12.074 diagnosticados clinicamente com a doença de Alzheimer e 37.075 diagnosticados pelo histórico familiar. Os pesquisadores utilizaram o sequenciamento do genoma completo — técnica que busca identificar a ordem das bases nitrogenadas no DNA — dos participantes.

Foram encontrados 16 novos sinais genéticos associados à doença de Alzheimer. De acordo com Dmitry Prokopenko, PhD e coautor sênior da pesquisa, o próximo passo é analisar os conjuntos adicionais dos dados encontrados pelo sequenciamento do genoma completo, com um aumento duplo do tamanho da amostra, além de uma análise de variantes raras baseadas em genes e a combinação dos sinais dessas variantes dentro dos genes.

"Ficamos agradavelmente surpresos por termos feito essa descoberta ao expandir análises genéticas além de populações de ascendência europeia para populações mais diversas", disse Rudolph Tanzi, coautor sênior e diretor da Unidade de Pesquisa em Genética e Envelhecimento do Hospital Geral de Massachussetts. "Esperamos que isso leve a previsões mais precisas do risco de doença de Alzheimer e a novos alvos farmacológicos e biológicos para tratamento e prevenção em populações com várias ascendências."

A descoberta é um avanço na compreensão dos fatores genéticos da doença de Alzheimer, permitindo novos caminhos para estratégias de tratamento e prevenção direcionadas às populações mais diversas.



Clique aqui e leia o artigo original na íntegra.

*Estagiário sob a supervisão de Luciana Corrêa