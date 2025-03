Cratera criada por impacto mais antiga da Terra é encontrada na Austrália

"Cones de estilhaçamento" em campo de rochas no Domo do Polo Norte, Austrália - (crédito: Reprodução/Nature)

Um estudo publicado no último dia 6 de março na revista Nature identificou, na Austrália, a cratera formada por impacto de meteorito mais antiga do mundo. Essa descoberta, feita por pesquisadores da australiana Universidade Curtin, pode redefinir o que se sabe sobre a formação da Terra e sobre a constituição de ambientes favoráveis à vida no planeta. Leia também: Cientistas descobrem cratera semelhante à formada por colisão de asteroide que dizimou dinossauros

Evidências do impacto foram encontradas em camadas rochosas do Domo do Polo Norte, em Pilbara — região a oeste da Austrália Ocidental. Ele foi descoberto graças a formações rochosas constituídas apenas sob pressão intensa de meteorito, chamadas “cones de estilhaçamento”.

Esses cones teriam sido formados por um meteorito que atingiu a área a mais de 36.000 km/h, estabelecendo uma cratera de mais de 100 km de largura. O impacto com o solo teria sido tão forte que teria lançado detritos por toda a extensão do globo. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o estudo, isso aconteceu há cerca de 3,5 bilhões de anos — 1,3 bilhão a mais do que a cratera mais antiga conhecida até então —, sendo a primeira formada no período arqueano que se tem conhecimento até o momento. “Antes da nossa descoberta, a cratera de impacto mais antiga tinha 2,2 bilhões de anos, então esta é de longe a cratera mais antiga já encontrada na Terra”, explicita, em comunicado à imprensa, um dos líderes da pesquisa, Tim Johnson.

Segundo ele, é possível saber da existência de grandes impactos durante o início do sistema solar ao observar a Lua. A falta de conhecimento em relação aos que atingiram a Terra, porém, faz com que este estudo seja “peça crucial do quebra-cabeça” e sugira a existência de “muitas outras crateras antigas que podem ser descobertas ao longo do tempo”. Leia também: O maior asteroide que atingiu a Terra tinha 25 quilômetros de largura