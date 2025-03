Filha de Kelly Key admite uso de medicação para emagrecer:

Suzanna Freitas, de 24 anos, compartilhou com seus seguidores que está utilizando a tirzepatida como parte de seu processo de emagrecimento. A influenciadora explicou que recorreu ao medicamento sob orientação médica, destacando a importância de um acompanhamento adequado para evitar efeitos indesejados. "É importante você fazer esse acompanhamento médico, para que não venha a ter algum tipo de reganho", alertou ela, ressaltando que muitas pessoas perdem massa muscular sem praticar exercícios e acabam tendo dificuldades com o metabolismo.

O principal objetivo da filha de Kelly Key não é apenas a perda de peso, mas sentir-se mais confiante e confortável com seu corpo. "É fazer com que eu me sinta feliz, bem, satisfeita e segura de mostrar algumas coisas aqui para vocês", declarou. Suzanna revelou que raramente posta fotos de biquíni nas redes sociais devido à sua insegurança. Para ela, é melhor seguir um caminho que a deixe confortável do que recorrer a edições excessivas em imagens apenas para se encaixar em um padrão.

As inseguranças também já impactaram sua vida profissional, levando-a a recusar alguns trabalhos. A influenciadora explicou que deseja sentir-se mais segura antes de expor determinados aspectos de sua aparência. Além disso, ressaltou que muitas influenciadoras fazem uso do mesmo medicamento, mas não compartilham essa informação com seus seguidores.

Suzanna reforçou seu compromisso com a transparência e afirmou que pretende continuar sendo honesta sobre seu processo de transformação. "Pretendo ser sincera aqui com vocês", garantiu. Sua postura aberta e realista gerou engajamento entre seus seguidores, que elogiaram sua coragem ao abordar um tema ainda cercado de tabus.