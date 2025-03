Tex Quarteto homenagea Jeff Beck em noite cheia de jazz, rock e blues

A hamburgueria Zepelim será palco de uma homenagem ao guitarrista Jeff Beck feita pelo Tex Quarteto na sexta-feira (21 /3), a partir das 21h, com ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 25. E para revisitar os clássicos do guitarrista britânico, os músicos misturam jazz, rock e blues, em arranjos únicos e que carregam a personalidade do grupo.

Mentor e principal referência musical de Tex, o guitarrista Jeff Beck tocou em várias bandas influentes da década de 1960, incluindo os The Yardbirds, uma das mais importantes bandas de blues-rock da Inglaterra da mesma década. Liderou ainda o Jeff Beck Group, responsável por lançar o cantor Rod Stewart no cenário musical, e teve destaque com o trio Beck, Bogert & Appice. O artista morreu em janeiro de 2023 em decorrência de uma meningite bacteriana, aos 78 anos.

Junto desde 1996, o Quarteto é formado pelo guitarrista Tex, que originou o nome do grupo, Tuca Luma na bateria, Fernando Palau nos teclados, e teve como objetivo principal, ao se juntar, produzir e expressar as composições do guitarrista. Para o show de sexta (21/3), o grupo conta com a participação especial de Gê Mendonça no contrabaixo.



Jeff Beck: Tex Quarteto

Em 21 de março, a partir das 21h, na Zepelim|Burguer, Cerveja & Rock - St. de Habitações Coletivas e Geminadas Norte 713 Bloco C Loja 27. Ingressos disponíveis no Sympla, a partir de R$ 25.