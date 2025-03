Equinócio de outono acontece nesta quinta-feira; entenda

O fenômeno astronômico caracterizado pela incidência dos raios solares diretamente na Linha do Equador é chamado de equinócio, quando os dois hemisférios do planeta recebem a mesma quantidade de luz e escuridão. O equinócio ocorre apenas duas vezes por ano, em março e em setembro – datas na qual o dia e a noite compartilham a duração exata de 12 horas.

No Hemisfério Sul, o fenômeno em março marca o início do outono, enquanto no Hemisfério Norte é o primeiro dia da primavera. Devido à órbita irregular da Terra em torno do Sol, as datas do equinócio variam conforme o ano, sendo em 2025 nesta quinta (20/3) e em setembro, será entre os dias 21 e 23.

Segundo o site InTheSky.org, a nomenclatura de equinócio deriva do latim - aequus significa igual e nox quer dizer noite. Devido à inclinação de 23,5° do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol, a posição do planeta no Sistema Solar resulta nas estações do ano. Quando um dos polos do globo está inclinado na direção do Sol (em junho) ou oposto a estrela (em dezembro), observam-se os solstícios.

Os equinócios ocorrem entre os períodos dos solstícios. Em março, o Sol viaja para o norte através do equador, enquanto em setembro se dirige para o sul. Segundo o InTheSky.org, a data dos equinócios durante os anos podem variar devido à contagem anual da Terra.

A cada 365,242 dias, a Terra orbita o Sol uma vez, período no qual os fenômenos e as estações repetem-se de um ano para o outro. Em um ano que não seja bissexto, os equinócios ocorrem cerca de seis horas mais tarde no ano subsequente. Se não fosse pelo dia adicional inserido a cada quatro anos (29 de fevereiro), as estações se arrastariam cada vez mais para frente.

Na cultura pagã-moderna, o equinócio de março marca o início da primavera, quando é celebrado o feriado Ostara. É um momento de honrar a mudança das estações, a renovação da vida e o despertar da natureza após os meses de inverno.