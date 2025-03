Astronautas que voltaram à Terra após 9 meses passam por reabilitação médica

Após passarem nove meses no espaço, dois astronautas da Nasa retornaram para a Terra na terça-feira (18/3). Os americanos Suni Williams e Butch Wilmore voltaram da Estação Espacial Internacional em uma nave da empresa SpaceX. A cápsula Crew Dragon fez uma viagem de 17 horas até as águas do Golfo do México.

Os astronautas serão transferidos de helicóptero para Houston, nos Estados Unidos, onde darão início a um programa de reabilitação de 45 dias para que eles possam readaptar-se à gravidade da Terra. Deterioração óssea e muscular, além de alteração equilíbrio são alguns dos desafios que os viajantes espaciais podem enfrentar.

Na Estação Espacial Internacional, os astronautas utilizam três máquinas de exercício, incluindo um aparelho de resistência instalado em 2009, que simula pesos livres por meio de tubos de vácuo e cabos de volante.

"A Nasa tem um rigoroso processo de treinamento para preparar os astronautas para suas missões, um estilo de vida e regime de trabalho cuidadosamente planejados enquanto estiverem no espaço, e um excelente programa de reabilitação e recondicionamento para eles quando retornarem à Terra. Graças a essas medidas e aos astronautas que as realizam tenazmente, o corpo humano permanece robusto e resiliente mesmo após passar um ano no espaço", cita a Nasa.

Equipes de suporte trabalham na nave espacial SpaceX Dragon logo após o pouso com os astronautas (foto: Handout/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Williams e Wilmore viajaram 121.347.491 milhas durante a missão, passaram 286 dias no espaço e completaram 4.576 órbitas ao redor da Terra. No retorno dos astronautas, um grupo de golfinhos rodeou a cápsula enquanto ela balançava no mar, esperando para ser levada por um navio de resgate.



Butch Wilmore e Suni Williams estavam na Estação Espacial Internacional desde junho, depois que a nave espacial Boeing Starliner apresentou problemas de propulsão e foi considerada imprópria para o retorno à Terra. A missão da dupla deveria durar, inicialmente, oito dias.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular