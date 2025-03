Missão desvenda os segredos do vento solar; vídeo é impressionante

A missão Solar Orbiter capturou, pela primeira vez, um vento que sai do astro em um movimento giratório. As partículas solares espiralam para fora como se estivessem presas em um ciclone que se estende por milhões de quilômetros do Sol.

O vídeo foi gravado em 12 de outubro de 2022, mas só foi tornado público pela Agência Espacial Europeia, a ESA, na semana passada. O equipamento utilizado é um coronógrafo, chamado Metis, que bloqueia a luz direta vinda da superfície do Sol para poder ver a luz muito mais fraca espalhada pelo gás carregado em sua atmosfera externa, a corona.

O vento solar atinge a atmosfera da Terra constantemente, mas a intensidade depende da atividade solar. Mais do que apenas um fenômeno espacial, o vento solar pode interromper nossos sistemas de telecomunicações e navegação, por isso, tem sido objeto de centenas de pesquisas científicas.

A Esa lançou o Solar Orbiter em 2020, com a ajuda da Agência Espacial dos Estados Unidos, a Nasa. A missão tem como objetivo meta obter as imagens mais próximas do Sol já tiradas, além de ser a primeira espaçonave a observar suas regiões polares.

A espaçonave também está estudando a atmosfera do Sol e o vento solar – o fluxo de partículas carregadas lançadas do Sol para o Sistema Solar – usando seis instrumentos de imagem. Destes, o Mid-infrared ELT Imager and Spectrograph (Metis) fornece a melhor visão do vento solar.

O estudo feito sobre o vento solar é assinado por 36 cientistas e está disponível no The Astrophysical Journal.