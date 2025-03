Astronauta "preso" no espaço flagra fenômeno raro na atmosfera

O astronauta Butch Wilmore, da Agência Espacial dos Estados Unidos, a Nasa, flagrou um fenômeno raro, confirmado cientificamente apenas nos últimos anos: um jato azul na atmosfera da Terra.

Jato azul flagrado na atmosfera da Terra: o famoso sprite (foto: Reprodução/Reddit)

A imagem foi divulgada pelo astronauta e astrofotógrafo Don Pettit, no Reddit, neste sábado (8/3). Wilmore está "preso" na Estação Espacial Internacional (ISS), desde junho do ano passado, quando a nave que deveria trazê-lo ao nosso planeta, com a engenheira Suni Williams, teve problema no sistema de propulsão e o retorno acabou adiado. Um nova tentativa de tirá-los da ISS deve ser realizada no fim do mês.

Segundo Don Petit, o colega utilizou uma Nikon Z9, lente 24mm f1.4, 1/4 de segundo, f1.4 e ISO 6400 para fazer a imagem. "Aqui está um sprite de jato azul fotografado pelo meu colega de tripulação Butch Wilmore em uma sequência de lapso de tempo", explicou Petit, que também está na ISS, em uma missão espacial.

"Jatos azuis e sprites são termos que são aplicados de forma bastante vaga ao que eu gosto de chamar de 'relâmpagos direcionados para cima' (UDL). Este é um fenômeno atmosférico elusivo bastante novo, agora amplamente capturado por câmeras digitais, mas ainda não totalmente compreendido. Os topos deste UDL estão em torno de 75-80 km (47-50 milhas), embarcando nas franjas do espaço."

De acordo com o site especializado IFL Science, o fenômeno, conforme explicado por Pettit, não é totalmente compreendido. “Jatos azuis e sprites vermelhos foram relatados por testemunhas confiáveis no solo, bem como pilotos no ar, por décadas. De acordo com relatos do fenômeno do jato azul, colunas de luz azuis ou verdes podem às vezes ser vistas emanando para cima do topo de nuvens de tempestade em grandes velocidades. Apesar disso, só recentemente confirmamos sua existência.”

O fenômeno foi documentado acidentalmente pela primeira vez em gravações de vídeo em solo na noite de 6 de julho de 1989. Observações de vídeo do ônibus espacial adquiridas de 1989 a 1991 forneceram 17 exemplos adicionais para confirmar a existência do fenômeno dos sprite, segundo a Nasa.