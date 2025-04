Desextinção: espécie de lobos de 'Game of thrones' volta à vida após 10 mil anos

De acordo com a empresa, os primeiros exemplares da espécie renascida nasceram em outubro de 2024. São dois machos, batizados de Remus e Romulus, em referência aos irmãos fundadores de Roma - (crédito: Divulgação/Colossal Biosciences)

Cientistas de uma empresa norte-americana de biotecnologia, a Colossal Biosciences, trouxeram de volta à vida uma espécie de lobo extinta há mais de 10 mil anos, os lobos terríveis — espécie que ficou famosa pela série de televisão Game of Thrones. As informações a respeito desse feito inédito foram divulgadas nesta segunda-feira (7/4).

De acordo com a empresa, os primeiros exemplares da espécie renascida nasceram em outubro de 2024. São dois machos, batizados de Remus e Romulus, em referência aos irmãos fundadores de Roma, que, segundo a mitologia, foram alimentados por uma loba. Além deles, a startup também apresentou uma filhote fêmea chamada Khaleesi, em homenagem à personagem interpretada por Emilia Clarke em Game of Thrones. A filhote tem três meses.

Na série, os lobos terríveis são o símbolo da Casa Stark. Na primeira temporada, Lord Eddard Stark encontra seis filhotes de lobo que perderam a mãe. Ele pega os animais e presenteia cada um dos filhos com um lobinho — que logo crescem e tornam-se animais majestosos.

O processo de "desextinção"

O processo para trazer os lobos terríveis de volta à vida começou em 2021, quando uma equipe de cientistas conseguiu recuperar DNA a partir de fósseis da espécie. Utilizando tecnologia de edição genética, os pesquisadores da Colossal modificaram 20 genes de lobos cinzentos para imbuí-los com características essenciais dos lobos terríveis. Em seguida, criaram embriões a partir dessas células editadas e os implantaram em mães substitutas, resultando no nascimento dos novos exemplares.





















Para Chris Mason, professor de genômica, fisiologia e biofísica da Weill Cornell Medicine e cofundador da Biotia, o feito inovador marca um avanço significativo no campo da biotecnologia. "As mesmas tecnologias que ressuscitaram o lobo terrível podem ser usadas para salvar lobos, mamíferos e outras espécies ameaçadas. Este é um salto extraordinário para a ciência e para a conservação, além de ser um exemplo do poder da biotecnologia na preservação de espécies, tanto existentes quanto extintas".

A Colossal também destacou que, embora os lobos terríveis compartilhem semelhanças visuais com lobos cinzentos e chacais modernos, eles têm uma linhagem genética distinta. Enquanto lobos cinzentos e chacais podem gerar descendentes híbridos com outras espécies, não há evidências de cruzamento entre lobos terríveis e outros canídeos na natureza.