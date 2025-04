Cientista questiona "desextinção" do lobo-terrível: "Exageraram ou mentiram"

De acordo com a Colossal, os primeiros exemplares da espécie ressurgida nasceram em outubro de 2024 - (crédito: Divulgação/Colossal Biosciences)

A recente divulgação de uma suposta "desextinção" de lobos-terríveis, uma espécie extinta há mais de 10 mil anos, gerou controvérsia na comunidade científica e levantou questionamentos sobre a veracidade. A principal crítica vem da ausência de publicações científicas ou revisão por cientistas independentes nos comunicados da empresa responsável pelo feito.

Em entrevista à Reuters, o professor Corey Bradshaw, especialista em ecologia global da Universidade Flinders, na Austrália, expressou dúvidas sobre a autenticidade do anúncio. Segundo ele, os três filhotes apresentados pela empresa não podem ser classificados como lobos-terríveis genuínos, mas sim como lobos-cinzentos levemente modificados geneticamente.

Bradshaw afirmou que alegações como as feitas pela empresa Colossal Biosciences exigem evidências substanciais. "Quando grandes afirmações são feitas sem provas concretas, especialmente em um assunto tão controverso, isso levanta um grande sinal de alerta. No melhor cenário, exageraram; no pior, estão mentindo descaradamente", destacou o professor.

O ecologista também ressaltou as limitações atuais da ciência para a reconstrução de genomas de espécies extintas, devido à degradação natural do DNA presente em fósseis, o que restringe as possibilidades de uma verdadeira "desextinção".

O anúncio

Na segunda-feira (7/4), a Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos, divulgou imagens de três filhotes que afirmam ser lobos-terríveis, espécie que ficou famosa pela série Game of Thrones. Segundo a empresa, os animais foram gerados por meio da edição genética de lobos-cinzentos modernos com DNA extraído de fósseis antigos.

De acordo com a Colossal, os primeiros exemplares da espécie ressurgida nasceram em outubro de 2024. São dois machos, chamados Remus e Romulus, em referência aos lendários irmãos fundadores de Roma, e uma fêmea, chamada Khaleesi, uma homenagem à personagem de "Game of Thrones", interpretada por Emilia Clarke. A filhote tem atualmente três meses de vida.

No anúncio, a startup disse que, embora os lobos-terríveis compartilhem semelhanças visuais com lobos cinzentos e chacais modernos, eles têm uma linhagem genética distinta. Enquanto lobos cinzentos e chacais podem gerar descendentes híbridos com outras espécies, não há evidências de cruzamento entre lobos-terríveis e outros canídeos na natureza.