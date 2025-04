Ciência identifica mecanismo que faz enguia hermafrodita mudar de sexo

Estudos apontam a relação de condições de temperatura, luz e pH com a transição de sexo da enguia-dos-pântanos-asiática - (crédito: Creative Commons)

Pesquisadores da China descobriram dispositivo que pode influenciar na mudança de sexo da enguia-dos-pântanos-asiática (Monopterus albus), único peixe de água doce que é um hermafrodita protogínico, animal que nasce fêmea e se transforma em macho. Segundo o estudo, uma condição externa pode estar por trás dessa mudança: a temperatura.

“Mostramos que temperaturas altas induzem a expressão de genes de determinação sexual masculina em tecidos ovarianos”, explicou Yuhua Sun, um dos autores do estudo. “O cenário em jogo aqui seria o de estímulos ambientais desencadeando a mudança do estado epigenético do genoma, o que leva à alteração transcricional da determinação sexual e dos genes endócrinos, resultando eventualmente na mudança sexual”.

Sun explica ainda que a mudança depende ainda de uma proteína chamada Trpv4, que é “capaz de controlar o fluxo de cálcio para dentro da célula em resposta a sinais de temperatura”. Estudos anteriores já haviam apontado a relação de condições de temperatura, luz e pH com a transição de sexo, mas o novo estudo avançou para entender como acontece essa interferência.

“Isso leva ao potencial de reprodução com controle sexual desse peixe de aquicultura economicamente importante, já que as temperaturas podem ser controladas de forma fácil e conveniente, de forma ecologicamente correta”, explica o autor.

Embora tenha avançado no mistério da transição de sexo, como qual dos fatores externos é mais importante. O estudo foi publicado no periódico Water Biology and Security.