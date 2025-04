Pfizer para produção de medicação para obesidade; saiba o motivo

A Pfizer anunciou, nesta segunda-feira (14/4), a interrupção do desenvolvimento de uma pílula experimental para perda de peso, a danuglipron. A medida foi tomada após um dos participantes do estudo ter "lesões no fígado potencialmente induzidas pelo remédio".

Segundo a farmacêutica norte-americana, a decisão considerou uma revisão de todas as informações, incluindo dados clínicos do estudo e orientações de órgãos reguladores.



“Doenças cardiovasculares e metabólicas, incluindo a obesidade, continuam sendo áreas importantes de necessidade médica não atendida, e planejamos continuar aplicando nossas capacidades globais para avançar em um pipeline de tratamentos experimentais com potencial para preencher lacunas críticas no atendimento ao paciente, incluindo o desenvolvimento contínuo de nosso candidato a antagonista oral do GIPR e outros programas anteriores para obesidade”, explicou Chris Boshoff, diretor Científico e presidente depPesquisa e desenvolvimento da Pfizer.

“Embora estejamos decepcionados por descontinuar o desenvolvimento do danuglipron, continuamos comprometidos em avaliar e avançar em programas promissores em um esforço para levar novos medicamentos inovadores aos pacientes", acrescentou Chris Boshoff.

Veja o comunicado da Pfizer na íntegra:

A Pfizer Inc. anunciou hoje a decisão de descontinuar o desenvolvimento do danuglipron (PF-06882961), um agonista oral do receptor do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1), que estava sendo investigado para controle de peso crônico.

Os estudos de otimização de dose da Pfizer de formulações de danuglipron de administração única diária atingiram os principais objetivos farmacocinéticos e confirmaram uma formulação e dose com potencial para oferecer um perfil competitivo de eficácia e tolerabilidade em testes de Fase 3, com base em estudos anteriores de danuglipron de administração duas vezes ao dia. Embora a frequência geral de elevações das enzimas hepáticas no banco de dados de segurança de danuglipron com mais de 1.400 participantes esteja em linha com os agentes aprovados na classe, um único participante assintomático em um dos estudos de otimização de dose apresentou lesão hepática potencialmente induzida por medicamento, que se resolveu após a descontinuação do danuglipron. Após uma revisão da totalidade das informações, incluindo todos os dados clínicos gerados até o momento para o danuglipron e informações recentes de reguladores, a Pfizer decidiu descontinuar o desenvolvimento da molécula.

“Doenças cardiovasculares e metabólicas, incluindo a obesidade, continuam sendo áreas importantes de necessidade médica não atendida, e planejamos continuar aplicando nossas capacidades globais para avançar em um pipeline de tratamentos experimentais com potencial para preencher lacunas críticas no atendimento ao paciente, incluindo o desenvolvimento contínuo de nosso candidato a antagonista oral do GIPR e outros programas anteriores para obesidade”, disse Chris Boshoff, MD, PhD, Diretor Científico e Presidente de Pesquisa e Desenvolvimento da Pfizer. “Embora estejamos decepcionados por descontinuar o desenvolvimento do danuglipron, continuamos comprometidos em avaliar e avançar em programas promissores em um esforço para levar novos medicamentos inovadores aos pacientes.”

Dados do programa de desenvolvimento clínico do danuglipron serão apresentados em um fórum científico ou enviados para publicação em um periódico revisado por pares no futuro.

