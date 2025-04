Laparotomia exploradora: como é o procedimento cirúrgico a que Bolsonaro foi submetido

Laparotomia exploradora consiste na abertura do abdômen para investigar algum problema. No caso de Bolsonaro o objetivo é desfazer as obstruções intestinais - (crédito: Divulgação Sec Segurança RN)

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, passa por uma cirurgia de laparotomia exploradora. Conforme o boletim médico divulgado na manhã deste domingo (13/4) pelo hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado informa que o o objetivo do procedimento é liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal.

Médicos especialistas consultados pelo Correio explicam que o laparotomia exploradora consiste na abertura do abdômen para investigar algum problema. "A laparotomia exploradora é um procedimento onde a gente realiza a abertura da cavidade abdominal e a lise das aderências é a gente realizar a liberação de todas as aderências do intestino, o que é muito comum em casos de pacientes que já tiveram uma cirurgia por via laparotomia e principalmente aqueles que tiveram complicações, como os sangramentos", explicou Arnaldo Nacarato, cirurgião do aparelho digestivo do Hospital Brasília Águas Claras, da Rede Américas

O médico anestesiologista e intensivista Fernando Mayer explica que no caso de Bolsonaro, há uma obstrução por contra das aderências e os problemas atuais têm potencial relação com a facada que o ex-presidente levou em 2018. Isto porquê naquele momento, Bolsonaro foi submetido a um procedimento cirúrgico sem o devido preparo intestinal — já que foi vítima de um ataque — e processos inflamatórios o levaram a ter complicações posteriores.

"Isso acontece quando o paciente leva uma facada ou um tiro, por exemplo. Só que depende muito da resposta de cada um. A aderência é um processo inflamatório que acaba grudando uma alça intestinal na outra. Pensa o seguinte, o intestino, ele é um tubo único que começa na boca e termina no ânus. Então, que você vai formando o bolo fecal. É, só que é um tubo único, só que fica um encostando no outro ali. Quando você tem uma aderência, é que uma alça ali acabou grudando a outra e isso às vezes atrapalha esse caminho. Um paciente, igual ele, que sofreu a facada, depois teve com a cirurgia, refez cirurgia, refez cirurgia, então cada vez que entra, a chance de ter que reabordar no futuro por aderência vai aumentando, entendeu? Então ele tem uma resposta inflamatória muito grande e vai criando novas aderências", detalha o profissional.

Bolsonaro internado

Bolsonaro passou mal na sexta-feira durante uma agenda partidária no Rio Grande do Norte. O ex-presidente foi socorrido em uma unidade básica de saúde em Santa Cruz (RN) e depois foi transferido para a capital em um helicóptero fornecido pelo governo do estado. Após passar a noite de sexta no hospital Rio Grande, na capital natalense, Bolsonaro foi transferido — por decisão da família — para Brasília.

Ele chegou em Brasília durante a noite de sábado, ao chegar ao hospital, desceu andando da ambulância e cumprimentou apoiadores que estavam na porta do hospital.

Leandro Echenique, um dos médicos da equipe que acompanha Bolsonaro afirmou na noite de sábado em conversa com jornalistas que o quadro de Bolsonaro é estável e que as dores do ex-presidente não pioraram, mas que ele não melhorou. De acordo com o médico, um procedimento cirúrgico seria extenso devido ao histórico de Bolsonaro.

O ex-presidente levou uma facada na região do tórax em 2018 durante campanha eleitoral e vários procedimentos cirúrgicos foram realizados de lá pra cá para corrigir problemas de saúde, em especial na região gastrointestinal. Segundo o PL, partido de Bolsonaro, a situação do ex-presidente que gerou a recente internação foi mais uma complicação do ataque sofrido há oito anos.