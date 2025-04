Cientistas desvendam como ouvir melhor em ambientes barulhentos

A dificuldade em ouvir em ambientes barulhentos — salvo distúrbios auditivos diagnosticados clinicamente — pode ser amenizada com simples movimentos rítmicos das mãos. É o que um estudo da Universidade de Aix-Marseille, na França, revelou ao analisar a resposta de voluntários a 80 frases longas expostas com ruídos de fundo (o estudo pode ser lido na íntegra neste link).

A equipe, liderada por Noémie te Rietmolen, se baseou em trabalhos anteriores que comprovam como o sistema motor melhora o processamento auditivo ao mover-se ritmicamente. Ao escutar, regiões corticais do sistema sensório-motor são ativadas.

Segundo o estudo, condições auditivas adversas — como um ambiente ruidoso ou com vários falantes — mostram que rastrear as modulações temporais do sinal de fala gera interesse e facilita a compreensão. Vale lembrar que isso se aplica às pessoas com condições cognitivas saudáveis.

Os participantes do experimento foram introduzidos ao teste com batidas audíveis de 0,5 segundos, das quais foram instruídos a sincronizar-se apertando a barra de espaço do teclado com o dedo indicador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Batidas primárias periódicas foram apresentadas por 5 segundos na velocidade frasal (~1,1 Hz, dp = 0,15), lexical (~1,8 Hz, dp = 0,23) ou silábica (~5,0 Hz, dp = 0,33) da frase seguinte", explica a equipe, acrescentando que havia um grupo de controle ao qual não foi solicitado que acompanhasse a batida.

Foi pedido que os participantes batessem os dedos antes das frases, e não durante, para evitar complicações de execução de uma tarefa dupla. Em conclusão, a pesquisa revelou que o bater ritmado dos dedos agregou ao processamento de compreensão dos voluntários.

Entretanto, a ação precisa ter um ritmo certo. "Aqui, mostramos que o efeito benéfico de um periódico genérico na compreensão da fala é mais forte em uma frequência de aproximadamente 1,5–2 Hz", explica o estudo. "Essa seletividade de frequência observada na frequência lexical descarta a possibilidade de que a facilitação seja motivada por efeitos inespecíficos de excitação ou preparação motora."

Mesmo que realizado em francês, a equipe não descarta que o experimento seja um fenômeno específico da língua, mas ressalta que é improvável que o resultado dependa da estrutura rítmica do idioma utilizado. Outros estudos serão realizados para confirmar se o efeito é aplicável a diversos idiomas. Também não se sabe se o "truque" é benéfico para pessoas com problemas de audição ou processamento.